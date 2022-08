Biennale: Südkorea

Der japanische Pavillon (im Wesentlichen ein LED-Laufband an den Wänden plus Geräusche) gab mir gar nichts, aber den südkoreanischen fand ich interessant: Darin gab es Plastik-trifft-Metall-Kunst von Yunchul Kim, die an Dinosaurier-Skelette und gleichzeitig Roboter erinnerte. Diese Schlange heißt "Chroma V", die ganze Ausstellung "Gyre".



Ein paar Meter weiter stand das verwandte Kunstwerk “Argos - The Swollen Suns” – aus mehreren hundert Glasröhren bestehend, durch die irgendeine zähe Flüssigkeit lief, von Kameras in mikroskopischer Nahaufnahme gefilmt. Irgendwie hingen die beiden Kunstwerke zusammen, und wurde die Schlange von den geschwollenen Sonnen ab und zu zum Leben erweckt. Das ist mir zwar vor Ort entgangen, aber dem Begleittext entnehme ich: "Swollen Suns (literally swollen suns) refers to the expansion and scattering of end-of-life star particles and the appearance of new planets."



Davon muss ich mich jetzt erst mal erholen, indem ich mich zurück zum Planeten Putzbrunn beame.