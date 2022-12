Reihum führt ihr nun Aktionen aus und erhaltet dann in der nächsten Runde den Lohn für diese Aktionen.Wie ihr beispielsweise an meiner Stadt Rhodos sehen könnt, erhalte ich immer wenn ich an der Reihe bin einmal den Rohstoff Erz (oben Links zu sehen). Besitze ich durch Tausch oder eigene ausgespielte Karten im Laufe des Spiels zweimal Holz, so kann ich eine Handkarte opfern, um den Bau meines Wunders voranzutreiben (unten links im ersten Kasten zu sehen). Darüber hinaus erhalte ich 2 Siegpunkte. Diese durch einen Lorbeerkranz dargestellten Punkte sind dann auch das am Ende über Sieg und Niederlage entscheidende Kriterium.Ihr könnt euch aus Rohstoffkarten im Verlauf Gebäudekarten organisieren, die in bestimmten Kategorien aufeinander aufbauende Gebäudeketten über die Zeitalter hinweg entstehen lassen. Fehlt euch die Grundkarte aus der ersten Epoche, könnt ihr die Zusatzeffekte dieser Kaskade in der zweiten Epoche beispielsweise nicht nutzen. Gebäude und Karten selbst bieten immer jeweils auch einzelne Vorteile.Interaktion mit den Nachbarn links und rechts von euch ist auch möglich. Beliebt es euch eher friedlich zu interagieren, so kann gehandelt werden. Habt ihr jedoch mehr von den Angriffsmarkern am Ende einer Epoche, symbolisiert durch den roten Schild mit den gekreutzen Schwertern, könnt ihr auch an einen Angriff auf euren Nebenmenschen denken, der euch im Falle des Sieges auch noch einmal Siegpunkte verschafft.Das Spiel ist es allemal wert, noch öfters gespielt zu werden. Wir mussten dann aber natürlich weiterziehen, um andere Ecken der Mensa zu erkunden. Einen fundierten Regeleinblick gewährt euch ein Video auf Klick