Wie sagt man, man besitzt ein Steam Deck, ohne zu sagen, man besitzt ein Steam Deck? Man hat Aperture Desk Job gespielt! Auf dem optimalen Gerät für dieses … Spiel. Alain fragte natürlich nur für einen Freund und hat sich an den Schreibtisch im Portal -Universum gesetzt.Das Portal-Universum ist ja eins meiner Favoriten und wenn es dann ein neues Gratis-Spiel in diesem Universum gibt: HELL YEAH! Wir starten unseren Job bei Aperture! Wir sind ein Tester. Tester ist ja einer der am wenigsten vom Management geschätzten Jobs - dabei ist nicht ausreichend gewürdigt, welche Auswirkung das auf die Qualität der Produkte hat.Im üblichen Portal-Humor wird uns unser Job erklärt und wir werden direkt an einen Tisch gesetzt an dem wir - nun ja - Dinge und insbesondere Toiletten testen sollen. Der Arbeitstisch ist weniger im Format von Papers, Please , sondern sieht eher aus wie ein großes Steam Deck… mit den Knöpfen, Bildschirm, etc. komischerweise genau an den gleichen Positionen. Und man muss natürlich nach und nach alle Knöpfe etc. eins nach dem anderen benutzen, um die Toiletten zu testen.Der Wheatley in diesem Spiel heißt Grady und hilft uns zuerst die Toilette zu testen, dann pimpt er diese zum Turret, während wir für ihn im Gefängnis sitzen, und danach geht es Toilette gegen Haushaltsgeräte weiter, damit wir unsere Erfindung dem Gründer von Aperture noch vorstellen können. Und was soll ich sagen, wir treffen den Gründer auch noch!!!Ein kleiner witziger Gratis-Ritt von 30 Minuten mit Portal-Lore. Sollte jeder Fan mal kurz durchzocken!! (Soll auch ohne Steam Deck funktionieren!)Do it for the lore!