GG-Grillfest 22: User-Rückblick

Ein kleines Betthupferl

Ihr seht das Ende einer Partie Carcassone mit der Fluss-Mini-Erweiterung. Diese wurde von Christoph Vent, Onli, Nilfraß und meiner Wenigkeit so gegen Mitternacht gespielt. Da es sich bei Carcassonne um ein Spiel handelt, welches gegeneinander gespielt wird, gab es natürlich auch Sieger und Verlierer. So viel sei schon verraten, diesmal war es nicht Sauron.



Das Spielprinzip ist aus meiner Sicht genial und birgt einen sehr hohen Wiederspielwert. Es wird reihum ein Plättchen, welches ihr an die bereits bestehenden Plättchen sinnvoll anlegen müsst, gezogen. Auf das platzierte Plättchen könnt ihr nun mit einem eurer acht Gefolgsmänner eine gültige Aktion durchführen. Grundaktionen sind in der Regel, eine Straße, eine Burg oder eine Wiese für sich zu beanspruchen. Direkt verbundene Gebiete einer Art können durch andere Spieler nicht mehr beansprucht werden.



Verbinden sich im Laufe der Zeit Kartenteile, entstehen Burgen, die bei gleicher Anzahl von Gefolgsmännern volle Punktzahl für beide Besitzer, bei Überzahl einer Partei nur für diesen Spieler Wertungspunkte bedeuten. Abgeschlossene Wertungseinheiten geben die aufgewendeten Gefölgsmänner wieder zur Benutzung frei. Am Ende werden noch die Wiesen und andere nicht abgeschlossene Wertungen aufsummiert, bis sich ein Gesamtsieger ergibt.



Christoph führte uns dann noch ein wenig in die Funktionsweise der BoardGameGeek-App ein und dann merkten wir, dass es im sommerlichen Outfit doch schon etwas frischer geworden war und es zog uns in die Schlafgemächer.