... werden leider weiterhin ein Traum bleiben, denn für den oben abgebildeten Schnappschuss reiste Benjamin nicht per Segelyacht, sondern per Flugzeug in die USA. Wohin, wieso, warum, wer nicht liest, bleibt dumm.Willkommen somit zur Juni-Folge der Fotos des Monats, die euch wieder unglaubliche Einblicke in den Redaktions- und Home-Office- und Lebens-Alltag der GamersGlobal-Redaktion geben, garniert von bewusstseinsverändernden Texten. Denn was sie erlebte, als sie völlig unbekleidet zu ihr auf die Parkbank sprang, war einfach ungeheuerlich (Foto #20).Bis auf die letzten, allerstbestesten Bilder jeder Folge sind die Fotos des Monats kostenfrei für alle – wir freuen uns umso mehr über eure Unterstützung via Premium . Dankeschön!