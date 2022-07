DU 6/2022: Das spielen unsere User

Als vor ein paar Wochen überraschend das Horror-Adventure The Quarry angekündigt wurde, war die Begeisterung bei advfreak groß. Sein damaliges Spiel des Jahrzehnts -– hat endlich einen Nachfolger bekommen. Am Release-Wochenende wurde zur großen Horror-Zock-Party eingeladen und am Ende mussten dann Notarzt, Rettung, Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil die Schockeffekte das Blut in den Adern gefrieren ließen, Herzinfarkte verursachte und Ohnmachtsanfälle auslöste. Zum Glück sind wir durch ein Handyklingeln wieder aufgewacht, weil die gesamte Runde beim Zocken vor Langweile vor dem Fernseher eingeschlafen war und den Rettungs-Einsatz vor dem Haus nur geträumt hatte.Fängt das Horror-Adventure, bei der eine Gruppe Teens eine Nacht in einem Camp im Wald verbringen muss, im Prolog noch durchaus spannend an, so versagt das Game danach völlig. Die grafisch aufwendig dargestellten Charaktere reagieren und agieren total unglaubwürdig in leeren, gegenstandslosen Schauplätzen und halten die fade Story, die wahllos zusammengestöpselt wirkt, mit sinnbefreiten Dialogen zusammen. Zu keiner Zeit kommt Grusel auf, eine Regie war wohl nicht vorhanden.Minutenlanges Herumirren im Wald ohne jegliche Spannung lassen einen selbst billige Jump-Scares vermissen, es gibt so gut wie nichts zu entdecken, außer einige simpel versteckte Tarot-Karten, die man einer überflüssigen Wahrsagerin bringen soll, um sinnlose Vorhersehungen zu bekommen. Die merkwürdigen Dinge, die in dieser Nacht passieren, werden nie hinterfragt, es wird alles hingenommen und dämlich drüber sinniert à la: Ich komme mit abgetrenntem Kopf zum GG-Grillen und Jörg meint dann "Oh dein Kopf, hm naja, also Würstchen gibt’s dann da drüben am Grill." Das ist weder witzig, geschweige denn eine Horror-Komödie. Die wenigen QTEs sind so simpel, selbst ein 3jähriger hätte keine Probleme damit und oft gibt es 20 Minuten lang nur selbstablaufende Sequenzen, Joypad überflüssig. Das abrupte Ende setzt diesem ganzen Quatsch dann noch die Krone auf.Ich vermute, dass The Quarry als Teil dergeplant war und man es einfach gestreckt hat um den Vollpreis zu verlangen. Schade um die Zeit, schade ums Geld und nicht im Entferntesten kommt das an Until Dawn heran. Persönlich eine 3.0, Technisch ist es ok.