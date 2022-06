Vorbereitung

... folgendes Stilleben aufbaute. Ihr könnt ja mal raten, worum es hier ging:



a) Wir mischen uns unser eigenes Elden-Ring-Elixier?

b) Die Tochter muss endlich mal so richtig abgefüllt werden?

c) Der Vater muss endlich mal so richtig abgefüllt werden?



Also: a, b oder c? Natürlich lautet die Antwort d), Abivorbereitung. Im Kunst-Kolloquium geht es um Verpackungsdesign, und als Thema sehr wahrscheinlich ist eine Flüssigkeit. Die Vorbereitung hat übrigens geklappt, es kam tatsächlich der (hier nicht zu sehende) Orangina-Saft dran, wenngleich in der kleinen, also normalen Flasche statt in der von uns geprobten großen PET-Flasche. Juhu, 13 Punkte!



Wo wir gerade bei Ratespielen sind: Ratet doch mal, wo Jörg im Mai in Urlaub war! Wir geben euch in den folgenden Fotos einige Hinweise.