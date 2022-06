Durch den User-Artikel zuvonangefixt, schlugkürzlich in Nintendos e-shop zu, als die Mega Man Legacy Collections dort im Angebot waren. Er erstand so die Teile 1-10 der Hauptreihe, das 2018 erschienene, sowie die kompletten 8 Teile der Mega Man X-Reihe. Den Anfang machte er jedoch zunächst mit einem alten Bekannten:Arghs, Mega Man 7. Das Spiel hatte mich schon auf dem SNES viele Nerven gekostet. Auch auf der Switch wurde das nun nicht besser. Klassisch für die Reihe gibt es die knackige Kost aus Jump ’n’ Run und Ballern. Wie üblich gibt es 8 Level mit jeweils einem Boss am Ende, aus denen man wählen kann. Der Spaß beginnt jedoch erst danach so richtig. Der 9. Level, in dem man - wie üblich - den bösen Dr. Wily zur Strecke bringen muss, besteht aus 4 einzelnen Stufen, 3 davon jeweils mit Zwischen- und Endboss. In der vierten Stufe darf man dann schließlich nochmal alle Bosse der ersten 8 Level hintereinander angehen, bevor es schließlich in den zweistufigen Endkampf geht.Klingt fies? Ist es auch. Besonders im Original auf dem SNES: Ereilt einen das GAME OVER, darf man zwar in dem Level starten, in dem man gescheitert war. Man muss jedoch alle 4 Stages in einer Sitzung schaffen, da man nach Ausschalten der Konsole über Eingabe des erhaltenen Passworts lediglich wieder an der ersten Stage abgesetzt wird.Knifflig wird es dabei endgültig in der zweiten Phase des Endkampfes: Dr. Wily sitzt in einer fliegenden Kapsel, die meist unsichtbar ist. Er taucht an verschiedenen Stellen im Raum kurz auf, greift an und verschwindet wieder. Man selbst hat seine liebe Mühe, den Attacken überhaupt auszuweichen, Zeit zum Gegenangriff gibt es kaum. Der Kampf basiert stark auf Timing und richtiger Positionierung. Immerhin kann ich auf der Switch schnellspeichern und konnte so direkt vor dem Kampf immer wieder starten. Trotzdem hat es mich wieder mehrere Stunden gekostet, bevor Wily vor mir zu Kreuze kroch. Puh!