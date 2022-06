16. Lange Nacht der Computerspiele Leipzig [Galerie+] 1/2

Blaloon Blalympia

Auf einen Namen wie Blaloon Blalympia können doch nur Schwingende Lamas kommen. Beziehungsweise ist es schlichtweg so, dass dieser Titel von den Swinging Lama Productions aus Halle an der Saale erdacht wurde. Das Team konzentriert sich seit 2019 hauptsächlich auf Produktionen für die Nintendo Switch.



Kaum verwunderlich, dass knallbunt und niedliche Wesen (je nach Geschmack) ein Teil der Essenz des Spiels sind. Ihr könnt auch hier im Multiplayer in mehreren Kategorien, die sich aus verschiedenen Fun-Minigames zusammensetzen, gegeneinander antreten. Im Trainingsmodus könnt ihr ganz ungezwungen immer wieder aus den Spielen aussuchen, während ihr in der Blalympiade in einer bestimmten Abfolge alle Kategorien nacheinander abrocken müsst.



So reiten die Blalons in einem Minigame mit Lanzen bewaffnet auf einem ebenfalls aufgeblasenem Wesen in Top-Down-Perspektive aufeinander zu und versuchen sich, ähnlich wie beispielsweise in Gang Beasts, von der Plattform zu stoßen.



Ich selbst hatte bei diesem Spiel das erste Mal die Gelegenheit die Hand an die Switch-Controller zu legen und war erstaunt, wie klein die sind. Zum Zocken hat es aber gereicht.