Willkommen hinter dem Vorhang

Der April ist fast vorbei, die Natur fängt an zu sprießen, und der bleierne Vorhang der Pandemie lüftet sich. Beziehungsweise: Hat sich gelüftet. Denn irgendwann im April haben wir als Gesellschaft beschlossen, Covid für beendet zu erklären, einfach so, von heute auf morgen. Na also, wieso nicht gleich so?



Das dachten wir uns auch bezüglich des Wetters, das sich im April doch zumindest zeitweise in Richtung Frühling entwickelte. Und kaum ist der Frühling im Anmarsch, drängen sich auch die Besucher in der Redaktion. Naja, der eine Besucher erst mal: René Jacob, hier links im Bild, also von vorne gesehen rechts. Er hat aber auch einen Plan mitgebracht, und der lautet: Die Redaktion 2022. Mehr dazu später, jetzt erst mal zur Renovierung eines Home Office.