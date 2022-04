DU-Spezial: Eure 10/10-Spiele in einer Galerie

Labrador Nelson: Planescape Torment, The Witcher 3, Gothic 2 (PC)

Nach einem Blick auf die Top 10 meiner All-Star-Liste waren schnell drei Titel gefunden, die eine 10er Wertung verdient hätten. Natürlich gäbe es da mehr, aber an dieser Stelle soll das reichen. Ich definiere die 10 nicht als perfektes Spiel sondern eher wie Jörg, mit maximalem Spielspaß.



Planescape Torment gab mir damals während des Studiums einen vernünftigen Grund, früh aufzustehen. ;) Mich hat das Spiel wochenlang tagein, tagaus in Gedanken begleitet. Ich fand die Geschichte, die Spielwelt und die Charaktere dermaßen abgefahren, dass ich beinahe jede freie Minute damit verbrachte. Die immense Textflut habe ich verschlungen, Sigil, die Stadt der Portale, begeistert erkundet und voller Enthusiasmus auf das „richtige“ Ende hingearbeitet. Besser kann mich ein Spiel kaum unterhalten.



The Witcher 3 - Wild Hunt samt beider DLCs, Hearts of Stone und vor allem Blood and Wine, war für mich schon ganz nah am perfekten Action-Rollenspiel dran. Sicher ein Meilenstein in dem Sinn, dass es der Branche die Messlatte auflegte, die in den Folgejahren die Richtung wies. Ich habe das Werk von CD Projekt RED in über 400 intensiven Stunden förmlich verschlungen. Die Reise von Geralt samt der lebendigen Welt mit all ihren Geschichten hat mich sehr beeindruckt.



Zu meinen absoluten All-Time-10er-Games zählt auch Gothic 2 samt Addon Die Nacht des Raben. Das Spiel habe ich geatmet, darin habe ich gelebt, dieses Spiel habe ich nach all den Jahren in meine Seele aufgenommen. Ich will hier nicht zu dick auftragen, aber das ist schon was Besonderes, wenn ein Spiel dazu in der Lage ist. Nach vier Durchläufen kann ich sagen, die Piranhas haben so viel richtig gemacht, dass Bugs und Fehler komplett in den Hintergrund geraten. Das gilt hier übrigens für alle drei Ausnahmetitel.