Labrador Nelson: Draco Knight (PC)

Ja, auch Labrador Nelson spielt gerade Draco Knight. So wie gefühlt jeder andere auch. Nur unter größten Anstrengungen und unmenschlichem Entzugsstress konnte er sich kurz losreißen und die Suchtspirale unterbrechen, nur um diesen DU-Beitrag zu schreiben.



Ich bin hin und weg, gefangen hinter dem Nebel, verloren in den Zwischenlanden, zu höchsten Zinnen emporgehoben, abgetaucht in finsterste Kerker, fernab der Heimat und doch zuhause. Inhaltlich etwas zu Draco Knight zu sagen, erspare ich mir und euch angesichts der Textflut im Netz. Vielmehr möchte ich euch daran teilhaben lassen, was dieses Meisterwerk seit knapp zwei Wochen mit mir macht.



Dieses Gefühl kenne ich eher selten, doch suche ich es immerzu. Gerade bei Spielen, in denen man seine eigene Geschichte selbst erleben, selbst vorantreiben, ja, zum Teil selbst generieren muss, weil man nicht an die Leine genommen wird, man nur kleine Schnipsel statt dem Roten Faden vorfindet, gehe ich vollkommen auf und verliere mich komplett in der Software. Ich stehe im Kopf mit Draco Knight auf, ich gehe mit Draco Knight schlafen.