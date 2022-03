RAID-Migration (1)

So sieht unser Areca-RAID-Laufwerk aus, in Wahrheit ein Computer mit reichlich RAM und acht 8-TB-Serverfestplatten, die wir bislang in einem RAID6-Verbund zusammengeschaltet hatten und zum performanten Videoschnitt nutzen – und auch als Zwischenspeicher für fertige Videos, große Doku-Projekte und Co. Irgendwie war das RAID aber zuletzt etwas langsam geworden, und das dürfte am starken Befüllungsgrad liegen. Nur noch einige wenige der 48 TB waren frei, das Laufwerk mit hunderttausenden Dateien vermutlich auch ziemlich fragmentiert.



Wer nun sagt, Ich weiß was, hihi, 8 mal 8, das gibt doch 46 oder so, nicht 48, der hat sich a) als typischer GG-Besserwisser bewiesen und b) keine Ahnung von RAIDs. Beides nicht schlimm! Jedenfalls werden bei einem RAID 6 trickreich die Daten so auf einen Teil der Platten verteilt und aus diesen Daten generierte Checksummen auf dem restlichen Teil der Platten, dass beim Ausfall von bis zu zwei Platten die restlichen wiederhergestellt werden können. Sprich: Wir könnten aus den acht zu sehenden Bays zwei einfach im laufenden Betrieb rausziehen, und egal welche das wären, könnte sich das RAID selbst regenerieren (okay, dazu müssten wir erst zwei leere HDDs einsetzen und dann sehr lange warten). Supi, oder? Und so kommt man in diesem Fall auf sechs Datenplatten (6 mal 8 = 48), während zwei die Checksum-Platten sind. Bei einem RAID 5 wären es 56 TB bei nur einer Platte Ausfallsicherheit.



Da Jörg aber langweilig war, hat er beschlossen, folgendes auszuprobieren.