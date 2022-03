Es ist nicht unbedingt so, dass in Putzbrunn der Punk abgeht, um es einmal sehr vorsichtig zu sagen. Und macht euch keine Hoffnung, dass es in dieser Folge der Fotos des Monats anders wäre – obiges Bild ist ein reiner Blickfänger. Nichts ist passiert, nichts ist zu berichten, nach ein paar Minuten fuhren die Feuerwehrwagen einfach weiter (allerdings gibt es nebenan verarbeitende Industrie, Gore zum Beispiel, da mag schon mal was schiefgehen...).

Und damit willkommen zur aktuellen Folge der Fotos des Monats, eurem Blick hinter die Kulissen bei GamersGlobal! Diese Ausgabe wird ein wenig bastellastig und hat wie immer fünf hoch-exklusive Zusatzfotos für Premium-Mitglieder.