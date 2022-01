Das neue Jahr ist bereits ein paar Tage alt, doch Jörg blickt noch immer gerne auf den Jahreswechsel zurück. Vielleicht versucht er auch nur, sich an irgendetwas zu erinnern. Denn wenn man seinen Laptop in den ersten Minuten von 2022 begutachtet, könnt man glatt den Eindruck gewinnen, er habe etwas zu tief in die Flasche geschaut.Oder ist es der Abschiedsschmerz? Es handelt sich nämlich um das Macbook Air, das im Zuge der redaktionsinternen Umverteilung demnächst an den Kollegen Hagen geht.Und damit willkommen zu unserer annotierten Fotogalerie für den Januar 2022. Wie immer gewähren wir euch Einblicke in den Redaktions- und Homeoffice-Alltag, stets launig kommentiert. Premium-User freuen sich außerdem über fünf Extra-Fotos.