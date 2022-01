ist eines jener sogenannten Triple-A-Spiele, das sowohl Kritiker als auch Spielerinnen teils völlig unterschiedlich bewerten. Im GG-Test mit seinen aktuell fast 700 Kommentaren wurde zum Beispiel die höchstmögliche Wertung vergeben , gleichzeitig berichten auch fast einem Jahr nach Release Spieler nach wie vor von Bugs ... und die Nextgen-Upgrades stehen immer noch nicht zur Verfügung Basierend auf den eigenen Spiel-Erfahrungen oder dem, was gelesen/gesehen wurde, konnten im Rahmen des letzten GG-User-Adventskalenders individuelle Untertitel für das Cyberpunk-2077-Cover erstellt werden, die die persönliche Ansicht zum Spiel widerspiegeln.Die auf diese Weise entstandenenkönnt ihr euch – alphabetisch nach dem Usernamen geordnet – nachfolgend anschauen. Vielen Dank an alle, die an diesem Spaß-Projekt teilgenommen haben!Beachtet bitte, dass die jeweiligen Cover durch den Einsatz verschiedener Techniken automatisch generiert worden sind. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass die Schriftgröße von Texten, die etwas länger sind, nicht ganz optimal ist.