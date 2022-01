DU 12/2021: Das spielen unsere User

crux wollte Ori and the Blind Forest mögen, ist aber mehrfach abgeprallt. Konnte er sich im Nachfolger Will of the Wisps doch noch mit dem Waldgeist Ori anfreunden?



Irgendwie kam ich in Blind Forest mit der Steuerung nicht klar, es war mir alles zu schwammig. Will of the Wisps wirkte da von Anfang an besser. Es gibt viele kreative Bewegungsmöglichkeiten, die gut kombiniert und geschickt eingesetzt werden. In weit offenen Gebieten funktioniert das am besten, und oft kommt ein toller Fluss auf, wenn man durch die Welt flitzt. Diese ist wirklich detailliert und clever aufgebaut, mit vielen guten Ideen. Auf diesem Gebiet hat das Spiel viel zu bieten.



Mit den Kämpfen war ich weniger zufrieden. Es gibt nicht allzu viele verschiedene Gegner, und manche sind vor allem nervig. Die größte Schwierigkeit liegt darin, im Effektgewitter die Übersicht zu behalten, wo Ori abgeblieben ist. Nicht ideal sind auch einige lange Animationen: Angriffe werden abgebrochen, wenn Ori getroffen wird.



Die Tiefpunkte waren die Fluchtsequenzen. Hier verlangt das Spiel mehr Präzision, als die Steuerung hergibt. Wenn ich in Hollow Knight oder CrossCode scheitere, weiß ich, dass ich etwas falsch gemacht habe. Hier fühlt sich Ori eher wie ein Flummiball an, der in engen Bereichen kaum kontrollierbar ist. Man muss halt Glück haben, 20-mal in Folge genau den richtigen Winkel zu treffen. Und wenn man nicht in Sekundenbruchteilen erkennt, wo es weitergeht, darf man alles noch ein paar Dutzend Mal spielen. Ärgerlich auch, dass Fähigkeiten in diesen schnellen Passagen nicht immer zuverlässig ausgelöst werden.



Gesamteindruck: durchwachsen. Einiges hat sehr viel Spaß gemacht, aber beim Wiederspielwert bin ich skeptisch, da ich mir manche Teile kein zweites Mal antun möchte.