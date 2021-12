Dieses Foto ist aus so vielen Gründen ein erschütterndes Dokument. Erstens: Hagen hatte keine Masken mehr, sodass er an den Schnabeltier-Notvorrat in der Redaktion dran musste. Zweitens, er steht vor dem Impfzentrum Haar, in das er vom Vorgesetzten gelotst wurde, nachdem er einen positiven Corona-Schnelltest-Befund erhalten hat. Drittens: Ausgerechnet jetzt fängt es an zu schneien…