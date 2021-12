DU 11/2021: Das spielen unsere User

Wuslon: Never Alone (PC)

Wenn abgeschweift und von EXPLOSIONEN! geschwärmt wurde, konnte das zwischen 2011 und 2016 nur eins bedeuten: Die beiden Ex-GG'ler Bernd Wener und Philipp Spilker sind am Mikrofon. Wuslon ist bei seinem Re-Listen über Never Alone gestolpert – eine Perle, die er sonst sicher verpasst hätte.



Jetzt, wo ihr über den Teaser hinaus seid, kann ich es euch ja verraten: No explosions here! Sorry. Upper One Games, der Entwickler hinter Never Alone, will vielmehr Spiel und Kultur zusammenzubringen. Sie erzählen dazu eine der bekanntesten Geschichten der Iñupiat, eines indigenen Volkes aus Alaska, um das Mädchen Nuna und einen Fuchs in einem 2D-Puzzler. Und das ist ihnen auch hervorragend gelungen! Wie, wirklich hervorragend? Ist das etwa einer der versteckten Indie-Hits, die kaum jemand kennt? Ja, äh nein, ich mein – jein.



Im Spiel-Teil von Never Alone löst ihr meist recht simple Rätsel, indem ihr zwischen den beiden Hauptcharakteren hin- und herschaltet (oder ihr spielt gleich im Koop). Mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten rätselt ihr euch einen Weg durch die lebensfeindliche arktische Welt und trefft dabei auf unterschiedlichste Hindernisse und Gefahren. Das Ganze ist gut (mit Abzügen für die Steuerung), die Qualität eines Trine erreicht das Spiel aber nicht.



Der Kultur-Teil allerding ist der Hammer. Er ist es, der euch durch das Spiel ziehen wird. Zum einen wird die Geschichte in der Sprache der Iñupiat von einem der Ältesten erzählt. Das sorgt für eine tolle Stimmung. Zum anderen schaltet ihr an bestimmten Stellen Videos frei. Die zeigen im Dokumentarstil Aspekte des Lebens der Iñupiat, ihre Sicht der Welt – und bringen so auch die Story voran. Das ist klasse gemacht, ich habe jedem der neuen Informationsschnipsel entgegengefiebert. Wer Spaß an solch einzigartigen Einblicken in eine fremde Kultur hat, sollte aus dem „Jein“ von oben ein klares „Ja“ machen.