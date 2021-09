Nicht nur von Messen oder Dokureisen gibt es bei GamersGlobal lustige Fotos. Zumal Messen und Dokureisen noch nicht wirklich wieder möglich sind. Sondern auch vom schnöden Redaktionsalltag – der ja nicht nur in unserem Putzbrunner Büro stattfindet, sondern auch im Home Office. Auch an einigen privaten Anstrengungen und Vergnügungen lassen wir euch regelmäßig teilhaben – diesmal etwa an unserem Jubiläums-Relaunch (siehe Foto), aber auch an Konzertbesuchen, Renovierungen oder wilden Dark-Souls-Erfahrungen…