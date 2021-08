Da wir einige neue Premium-User zu verzeichnen haben zurzeit, eine kurze Einführung in die Fotos des Monats: Diese stammen tatsächlich aus der Redaktion GamersGlobal oder deren Umfeld (auch mal dem erweiterten Umfeld, siehe diese Ausgabe...) und sind überwiegend "echt", manchmal aber auch ein wenig gestellt. Man will ja lustig sein. Vor allem sind sie liebevoll kommentiert. Damit bekommt ihr einen hoffentlich amüsanten Einblick hinter die Kulissen unserer Redaktion.Unser Startfoto heute zeigt meine Wenigkeit, wie ich im schwäbischen Übergangsbüro (im Keller meiner Eltern) sitze. Aus Gründen habe ich Mitte August einige Tage von dort aus gewirkt. Aber: Wurde denn während meiner Abwesenheit auch in der Redaktion gearbeitet...?(Die restlichen 39 Fotodokumente bleiben Premium-Usern vorbehalten)