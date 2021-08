DU vor 10 Jahren: Das spielten unsere User im Jahr 2011

Cliffs of Dover ist der Nachfolger der originalen IL-2-Reihe im Battle of Britain-Szenario. Nicht zu verwechseln mit dem aktuellen IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad, das erst ein paar Jahre danach erschien und mit seinen Standalone-Erweiterungen (Moskau, Kuban, etc., demnächst: Normandy) auf einer neueren Engine beruht.



Cliffs of Dover bot als Neuerung der Serie detailliertere Flugzeuge mit klickbaren Cockpits, komplexe Motorsteuerung und ein Tutorial mit dem Schulflugzeug Tiger Moth. Simulationspuristen störten sich an der Inszenierung der Einzelspielerkampagne, in der man u.a. in einer Mission mit seiner Freundin im Cockpit auf Spritztour (Fränkel: Höhö) geht und dabei auf einen Schwarm Gegner trifft. Das Programm war bei Release in einem schlechten technischem Zustand und wurde zum letzten Spiel des Entwicklungsteams 1C:Maddox Games. Durch Fan-Patches zog es aber immer noch genug Fans an, so dass 2020 ein ehemaliges Modding-Team in Kooperation mit dem Publisher die offizielle Fullprice-Erweiterung Desert Wings - Tobruk (Nordafrika-Szenario) herausbringen konnte.



2011 tauschteseinen 10 Jahre alten Win98SE-PC gegen einen neuen Win7-PC ein, um IL-2 Sturmovik – Cliffs of Dover spielen zu können. Gleichzeitig kam das Internet nach Hause, um Steam zu ermöglichen. Zuvor bestand seine Spielesammlung rein aus physischen Datenträgern, aber im selben Jahr kamals rein digital gekauftes Spiel hinzu und war der Beginn eines exponentiell wachsenden Pile of Shame.Deus Ex: Human Revolution war für mich der heiß ersehnte Nachfolger der Reihe, angelegt als Prequel zum Original-. Weil ich die Berichte über die teils nicht umgehbaren Kämpfe vorher gelesen hatte, baute ich meine bevorzugten Stealth/Hacking/Diplomacy-Skills auch mit der Typhoon-Waffe für den Endgegner aus. Den viel gescholtenen Grafik-Goldfilter fand ich gut. Geheimtipp: Das Leveldesign der Raumdecken ist ein Innenarchitektur-Highlight.