Fotos des Monats (Juli 2021)

Hagen oder Nicholas Cage?

Eine andere Reise wurde fortgesetzt im Juli, und zwar unsere Letsplay-Reise in Battle Brothers. Hier sitzt Hagen im Home Office beim Schnitt einer Folge, aber darum geht es nicht.



Ihr kennt doch sicher den Begriff Method Acting, also das Aufgehen in der Rolle bis hin zum Anfressen von Fett und In-der-Rolle-bleiben, wenn man in Drehpausen aufs Klo geht. Robert de Niro ist dafür ein gutes Beispiel (oder war es, als er noch 20 Jahre jünger war und nicht ausschließlich in Komödien gespielt hat). Und dann gibt es Nicholas Cage, den Duracell-Hasen des Method Acting: Immer übermotiviert, und sei die Rolle noch so schlecht, immer over the top, bis hin zur Selbstverleugnung.



Was das mit Hagen Gehritz zu tun hat?