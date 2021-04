Games with Gold im Mai

Lego Batman - Das Videospiel (1. bis 15. Mai, XBox 360)

Im bereits 2008 erschienenen Lego Batman brechen die Insassen des Arkham Asylum aus und Ihr tretet als Batman und Robin an, um Gotham City zu retten. Dabei bekämpft Ihr Joker, Two-Face, Mr. Freeze und viele weitere. Wie üblich in den LEGO Spielen zerstört ihr einige Bauten und kombiniert die Steine neu, um so neue bereite im Level zu erreichen. Dabei wechselt Ihr auch mal in die Rolle der Bösen.



Lego Batman ist vom 1. bis 15. Mai 2021 verfügbar.