DU 4/2021: Das spielen unsere User

Eine Mordserie im antiken China. Intrigen am Hof der selbsternannten Kaiserin. Ganz klar ein Fall für Olphas und Detective Di - The Silk Rose Murders In einer Phase, wo mich irgendwie keins der „größeren“ Spiele motivieren konnte, fiel mein Blick beim Stöbern auf Steam auf Detective Di - The Silk Rose Murders. Moment, Detective Di? Das ist doch der aus den ziemlich unterhaltsamen Filmen? Sieht interessant aus und kostet gerade kaum was. Zack, war es im Einkaufswagen, gekauft und gestartet. Und den Kauf habe ich nicht bereut. Im Gegenteil, ich war fast ein bisschen traurig, als es nach knapp sechs Stunden schon vorbei war.Zugegeben, als Adventure ist dieses kickstarterfinanzierte Indie-Projekt nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Ein paar Rätsel fand ich etwas nervig, ein paar Hotspots habe ich ein bisschen zu lang übersehen. Und es gibt immer nur wenige aktive Locations und Gegenstände. Die Grafik ist ein sehr grober, aber trotzdem in sich stimmiger Pixellook. Sieht halt aus, wie es aussieht, aber es hat mich nicht gestört. Was mir aber wirklich gut gefallen hat, ist die Story.Nach dem Prolog, in dem der Mord an einem Botschafter aufzuklären ist, wird Di Renjie in die Hauptstadt an den Hof der Kaiserin beordert. Die hat sich einfach als Nachfolgerin ihres verstorbenen Mannes erklärt, was natürlich nicht jedem im Reich gefällt. Und aus irgendeinem Grund hat sie ein besonderes Interesse an der Auflösung eines Mordes an einer jungen Frau und benennt Di Renjie als neuen Magistrat, um den Fall zu untersuchen.Anders als in den Filmen gibt es hier keine Fantasy- oder Martial Arts-Einlagen. Detektivarbeit ist angesagt - also näher an der tatsächlichen historischen Person aus dem 7.Jahrhundert. Hat mir gut gefallen!