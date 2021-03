Xbox: Neue Spiele diese Woche (1. bis 5. März)

Under The Jolly Roger: 3. März

Nachdem ihr mit Under The Jolly Roger bereits seit September in See stechen könnt, geht das jetzt auch auf den Xbox-Konsolen. In dem ursprünglich auf Mobile-Plattformen erschienenen Action-Rollenspiel begebt ihr euch in drei große Welten und steigt vom einfachen Matrosenjungen zum gefürchteten Piraten auf. Meistert hunderte von Quests, verbündet euch mit Handelspartnern oder verbreitet Angst und Schrecken, in dem ihr Schiffe, Kolonien oder Festungen plündert.