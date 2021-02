DU 1/2021: Das spielen unsere User

BruderSamedi: My Time at Portia (PC)

BruderSamedi verbrachte einen entspannten Jahreswechsel in My Time at Portia, das er unter dem Epic-Weihnachtsbaum gefunden hat.



My Time at Portia ist mit Stardew Valley und ähnlichen Spielen vergleichbar: Der Spieler bezieht als Neuling ein isoliertes Dorf, wo er sich in einem rollenspielartigen Stufensystem hocharbeitet und mit Gesprächen, Geschenken und Gefälligkeiten in die Dorfgemeinschaft einbringt.



In Stardew Valley musste ich dabei jeden Tag akribisch planen, um ja nichts zu verpassen, denn vieles ging nur einmal Jahr. Das führte bei mir zu einer Menge Stress, den das Spiel ja eigentlich genau zu vermeiden lehren sollte.



Bei Portia ist das alles viel entspannter: es gibt eine Story und die Story wartet auf mich. Wie eigentlich in jedem RPG. Der Fokus liegt auf der Herstellung von allerlei Gerätschaften und Konstruktionen: der Fischer möchte eine neue Angel, der Bürgermeister verlangt eine neue Brücke, und für den Hafenausbau wird ein großer Frachtkran benötigt. Als Spieler besorge ich dazu alle Rohstoffe und verarbeite diese meist in mehreren Schritten weiter, ehe ich auf der Arbeitsbühne alle Teile zusammensetze. Während die Weiterverarbeitung in diversen Maschinen läuft, gehe ich Rohstoffe sammeln, Monster kloppen oder treffe andere Bewohner. Die Story sorgt nebenbei auch für die Weiterentwicklung von Portia, schaltet neue Gebiete oder automatische Rohstofflieferungen frei.



In Portia hatte ich bisher nie das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Wenn mal eine Maschine nicht läuft, braucht die nächste Konstruktion halt einen Tag länger, was soll's? Es läuft nichts weg. Die Zeitlimits der Aufträge sind immer sehr großzügig. Das Spiel ist für mich also tatsächlich angenehm entspannend.



