Xbox: Neue Spiele diese Woche (23.02. bis 26.02.2021)

Werewolf the Apocalypse - Heart of the Forest: 24. Februar

Das Ende Oktober 2020 für PC und Anfang dieses Jahres für die Switch erschienene interaktive Erzählbuch Werewolf the Apocalypse - Heart of the Forest findet seinen Weg jetzt auch auf die Xbox. Es ist auch Xbox One X Enhanced. In der Rolle von Maia, die in dem uralten Białowieża-Wald ihre Familiengeschichte erforschen will, begebt ihr euch auf eine Reise in Europas letzten Urwald, der neben furchteinflößenden Monstern auch zahlreiche Rätsel bereithält. Entdeckt reale Ort von zeitgeschichtlicher Bedeutung, die zeigen, was menschliche Gier mit der Natur anrichten kann.