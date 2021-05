Die Games-Neuerscheinungen im Mai 2021

Mit der neuen Galerie Plus möchten wir euch an dieser Stelle erneut einen kurzen Überblick über ausgewählte Games-Neuerscheinungen des aktuellen Monats Mai 2021 für die jeweiligen Spieleplattformen geben und präsentieren diese auf den folgenden Seiten jeweils einzeln, nach Veröffentlichungs-Datum sortiert. Zu der jeweils letzten veröffentlichten Galerie Plus gelangt ihr hier Die neue Auswahl umfasst neben den wichtigsten Spiele-Titeln großer Publisher wie Capcom, Electronic Arts oder THQ Nordic auch kleinere Spiele oder interessante Indie-Titel, die es oftmals schwer haben, Beachtung zu finden unter den großen Mainstream-Produktionen. Die in dieser Galerie aufgestellte Release-Liste hat aufgrund der zahlreichen Neuveröffentlichungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zahlreiche weitere Release-Daten von Spielen, die es nicht als extra vorgestellter Titel in diese Galerie geschafft haben, findet ihr in unserem Monats-Kalender gelistet.Nun viel Spaß beim Anschauen und Blättern! Teilt uns doch in den Kommentaren mit, auf welche(n) Titel ihr euch am meisten freut beziehungsweise ihr bereits am Spielen seid. Achtet auf euch und eure Lieben, bleibt gesund und eine gute Zeit bis zum Juni 2021.