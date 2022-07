Xenoblade Chronicles 3 Test+

Teaser Vor rund elf Jahren erschien das erste Xenoblade Chronicles auf Wii. Fünf Jahre nach Teil 2 hat Benjamin hat sich für euch nach Aionios begeben und den bisher besten Teil der JRPG-Reihe erlebt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Xenoblade Chronicles 3 ab 43,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

Xenoblade Chronicles 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Neu sind unter anderem Angriffsketten, bei denen ihr in einer Art Zeitlupen-Modus Kombos zündet. Nur hier kommt das siebte Partymitglied zum Zuge, das ansonsten gänzlich autonom kämpft und lediglich auf eure allgemeinen Kommandos reagiert.



Zu siebt in die Schlacht

Technisch war die Reihe nie herausragend, stilistisch aber stark. Das gilt auch für Xenoblade Chronicles 3, bei dem die Entwickler nicht um Kompromisse herumkommen, aber meiner Meinung nach nicht an den falschen Stellen sparen.

Transformers-like mit Angriffsketten

Mit sechs Party-Mitgliedern (hier plus Valdi als siebten KI-Begleiter) und mehreren Gegnern ist viel los auf dem Bildschirm. Obgleich es hier anders wirken mag, leidet die Übersicht jedoch nicht wirklich im Vergleich zu den Vorgängern.



Gelungene Balance

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Der erste Teil von Xenoblade Chronicles war seinerzeit einer meiner ersten großen Tests für GamersGlobal. Das allerdings war nicht der Grund, weshalb ich mich gleich in die Reihe verliebt habe, woran auch die schwache WiiU-Fortsetzung nichts ändern konnte. Ich mag den visuellen Stil sehr und anders als in Final Fantasy sind mir die spielbaren Charaktere durchweg sympathisch. Das ist auch der wichtigste Grund, weshalb mich die Story anspricht und weniger die Handlung an sich, die wie so oft in japanischen Rollenspielen durch ihre langatmige Erzählweise mehr an Dramaturgie einbüßt als sie durch Finessen wie Rückblenden in die Kindheit und Jugend der Protagonisten gewinnen könnte.



Weshalb mir Xenoblade Chronicles 3 noch ein bisschen besser gefällt als die Vorgänger, liegt indes gar nicht so sehr daran, dass die zahlreichen Neuerungen den spielerischen Tiefgang deutlich erhöhen, sondern daran, dass so gut wie alle davon das Spielgefühl verbessern. Das gilt für die größere Party genauso wie die Möglichkeit der Klassenwechsel, die Ouroboros-Form oder auch die oft spektakulär inszenierten Angriffsketten. Nicht zuletzt ist es aber für mich auch die absolut gelungene Spielbalance. Wenn es eins gibt, das ich an JRPGs hasse, sind es Grinding-Zwänge. Und die habe ich in Xenoblade Chronicles 3 nicht erlebt, was allerdings einem weiteren Vorzug geschuldet ist: In keinem Serienteil zuvor habe ich freiwillig so viel am Rande mitgenommen wie hier!



Wenn ihr Fans seid, müsst ihr eh zuschlagen. Und wenn euch vor allem das Kampfsystem abgeschreckt haben sollte, da kaschiert Monolith die Schwächen mindestens genauso gekonnt wie grafisch in Bezug auf die überschaubare Hardwareleistung der Switch. Nicht alles ist perfekt. Nichtsdestotrotz ist Xenoblade Chronicles 3 für mich insgesamt der bislang beste Teil der Reihe! Der erste Teil von Xenoblade Chronicles war seinerzeit einer meiner ersten großen Tests für GamersGlobal. Das allerdings war nicht der Grund, weshalb ich mich gleich in die Reihe verliebt habe, woran auch die schwache WiiU-Fortsetzung nichts ändern konnte. Ich mag den visuellen Stil sehr und anders als in Final Fantasy sind mir die spielbaren Charaktere durchweg sympathisch. Das ist auch der wichtigste Grund, weshalb mich die Story anspricht und weniger die Handlung an sich, die wie so oft in japanischen Rollenspielen durch ihre langatmige Erzählweise mehr an Dramaturgie einbüßt als sie durch Finessen wie Rückblenden in die Kindheit und Jugend der Protagonisten gewinnen könnte.Weshalb mir Xenoblade Chronicles 3 noch ein bisschen besser gefällt als die Vorgänger, liegt indes gar nicht so sehr daran, dass die zahlreichen Neuerungen den spielerischen Tiefgang deutlich erhöhen, sondern daran, dass so gut wie alle davon das Spielgefühl verbessern. Das gilt für die größere Party genauso wie die Möglichkeit der Klassenwechsel, die Ouroboros-Form oder auch die oft spektakulär inszenierten Angriffsketten. Nicht zuletzt ist es aber für mich auch die absolut gelungene Spielbalance. Wenn es eins gibt, das ich an JRPGs hasse, sind es Grinding-Zwänge. Und die habe ich in Xenoblade Chronicles 3 nicht erlebt, was allerdings einem weiteren Vorzug geschuldet ist: In keinem Serienteil zuvor habe ich freiwillig so viel am Rande mitgenommen wie hier!Wenn ihr Fans seid, müsst ihr eh zuschlagen. Und wenn euch vor allem das Kampfsystem abgeschreckt haben sollte, da kaschiert Monolith die Schwächen mindestens genauso gekonnt wie grafisch in Bezug auf die überschaubare Hardwareleistung der Switch. Nicht alles ist perfekt. Nichtsdestotrotz ist Xenoblade Chronicles 3 für mich insgesamt der bislang beste Teil der Reihe!

Xenoblade Chronicles 3 Switch

Einstieg/Bedienung Hilfreiche, gut gestaffelte Tutorials

Drei Schwierigkeitsgrade (jederzeit anpassbar) Gelegentlich unübersichtlich im Kampf Spieltiefe/Balance Gute inszenierte Geschichte...

Meist abwechslungsreiche Neben- und Heldenmissionen ...

Durchweg sympathische Heldentruppe

Üppiges, freies Klassensystem mehrt Vielfalt und taktische Tiefe enorm

Spektakuläre "Angriffsketten"

Allgemein sehr gute Balance ohne echte Grindingzwänge

Lohnenswerte Erkundung der Welt ... die aber auch ihre Längen hat

... aber auch einige, oft ziellose Sammelaufgaben

Kampfsystem trotz Neuerungen nicht gänzlich allgemeintauglich Grafik/Technik Stilistisch ansprechende, teils wunderschöne Spielwelt

Meist tolle Effekte in den Kämpfen

Weitgehend gute Charakteranimationen

Hohe Weitsicht (für Switch-Verhältnisse) Umgebungstexturen oft schwach Sound/Sprache Fantastischer Soundtrack

Gute Sprachausgabe

Überwiegend gut Effekte Bisweilen kaum Ambient-Sounds in Cutscenes und innerhalb von Lagern

Sprüche der Helden wiederholen sich oft Multiplayer

Nicht vorhanden 8.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 59,99 (Nintendo Switch) Aktuelle Preise (€): Green Man Gaming Aktuelle Preise (€): 58,29 (NINTENDO) 43,79 (NINTENDO) Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalZuhabe ich eine besondere Beziehung. Der Test zum 2011 in Europa veröffentlichten ersten Teil, war eines meiner ersten Reviews für GamersGlobal. Auch den enttäuschenden WiiU-Ableger in anderem Setting Xenoblade Chronicles X (im Test: Note 7.0 ) sowie Xenoblade Chronicles 2 (im Test: Note 8.0 ), die erste Serieniteration für Switch, durfte ich testen. Nun geht es miterneut zurück in das vertraute Universum – und es gibt eine ganze Reihe von Neuerungen, die die Fortsetzung auch für Spieler reizvoller machen, die mit den Vorgängern nur bedingt warm geworden sind. Welche das sind und warum Xenoblade Chronicles 3 für mich den neuen Höhepunkt der Reihe darstellt, erfahrt ihr in diesem Artikel sowie im oben eingebetteten Review-Video.Der wohl auffälligste Unterschied zu den vorherigen Serienteilen besteht in der gewachsenen Party. Statt drei Helden steuert ihr in Xenoblade Chronicles 3 die meiste Zeit gleich sechs. Später kann zudem aus verschiedenen Begleiter-NPCs sogar noch ein siebter Held (oder Charakterduo) mit ins Feld genommen werden. Ein solcher Kompagnon ist der Schrottsammler und Tüftler Valdi, der gewiss nicht zufällig mehr als dezent an Shulk erinnert, den Haupthelden aus dem ersten Serienteil. Dazu könnt ihr anders als in den meisten vorigen Ablegern jederzeit im Kampf zwischen den Party-Mitgliedern wechseln. Die gerade nicht gesteuerten Helden kämpfen dabei wie gehabt autonom. Deren Verhalten beeinflusst ihr durch allgemeine Kommandos. Ihr lasst also beispielsweise alle ein markiertes Ziel angreifen oder gebt den Befehl, vorrangig eine der aus den Vorgängern bekannten Kombos einzusetzen, um beispielsweise den Gegner umzuwerfen.Eure jeweils mit Cooldown-Phasen versehenen Fähigkeiten müssen aus einer bestimmten Richtung erfolgen, damit sie effektiv sind, zum Beispiel von der Seite oder von hinten. Anfänglich besitzt ihr nur vier angelegte Skills, die wie eure Hauptwaffe von eurer Klasse abhängen. Die dürft ihr im Laufe des Spiels frei für jeden der sechs Haupthelden anpassen. Weitere kommen durch die Kandidaten für den siebten Party-Platz hinzu.Jede Klasse ist entweder der Rolle Angreifer, Verteidiger oder Heiler zugeordnet. Nur Verteidiger binden die Gegner, damit sie die verwundbareren Recken nicht angreifen, während allein Heiler ausgeknockte Helden wiederbeleben. Eine mit allen Rollen besetze Party ist also nicht nur wichtig, sondern unumgänglich. Die Klassen können in überschaubarem Zeitrahmen gemeistert werden, wodurch nicht nur deren Skills auch nach einem Klassenwechsel zur Verfügung stehen, ihr "fusioniert" sie sogar mit denen eurer aktuellen Klasse zu besonders starken Attacken. Das spielt sich bis hierhin zwar im Kern noch so wie in den Vorgängern, da ihr allerdings deutlich mehr Einfluss auf eure Party-Mitglieder nehmt, aber nun auch erheblich mehr auf dem Schlachtfeld los ist, fühlen sich die Kämpfe dennoch direkter und auch vielfältiger an. Das liegt allerdings auch an zwei weiteren frischen Mechaniken.Ouroboros-Wandlungen und Angriffsketten sind zwei weitere Neuerungen in Sachen Kampfmechanik. Bei Ersterem erhaltet ihr früh im Spiel die Möglichkeit, euch auf Knopfdruck in ein Wesen zu verwandeln, das entfernt an die Roboter-Form der Transformers erinnert. Konkret verwandelt sich dabei aber nicht nur einer der Sechser-Party in einen Ouroboros, sondern stets zwei der Helden. Die Formwandlung kann nur kurzzeitig aktiviert werden, da ihr relativ schnell überhitzt. Dafür aber teilt ihr in dieser Gestalt ordentlich mit speziellen Attacken aus und seid praktisch unverwundbar. Unschön ist lediglich, dass sich die Ouroboros relativ behäbig steuern. Das ist einer der Gründe dafür, dass ich sie außerhalb von Bosskämpfen praktisch nie eingesetzt habe.Gleiches gilt für die Angriffsketten, was allerdings daran liegt, dass die Zeitspanne zur Aufladung der dafür notwendigen Energieleiste für normale Kämpfe zu lang ist. Ist besagte Leise voll, wechselt das Spiel in eine Art Zeitlupen- oder auch Taktik-Modus. Der aktuell anvisierte Gegner (wechseln könnt ihr das Ziel leider nicht) ist dann wehrlos, während ihr in mehreren Stufen Attacken zündet, aber auch mit Heilern verlorenen Trefferpunkte wiederherstellt. Ziel ist es, die Angriffskette möglich lang am Leben zu halten, wobei am Ende jeder "Runde" ein zuvor ausgewählter Spezialangriff entfesselt wird. Der muss nicht zwingend massiv Schaden anrichten, sondern kann vorrangig merkliche Bonuseffekte auslösen, zum Beispiel eine Reduzierung der Äther-Abwehr, eine Erhöhung der Schilddurchdringung und Ähnliches.Beschleunigt werden die Bossfights dadurch aber nur bedingt. Die stärksten Storygegner sind wie in der Reihe (und im Genre) üblich extrem zäh, sodass auch Angriffsketten mit 100.000 Schadenspunkten und mehr nur einen kleinen Teil der feindlichen TP-Leiste leeren. Wie immer in Xenoblade Chronicles werden neue Features oder Erweiterungen teils erst nach Stunden in der Kampagne erstmals verfügbar. Daher dauert es einige Zeit, bis ihr Angriffsketten auch in besonders heftige Ouroboros-Attacken einflechten dürft, die umso spektakulärer daherkommen.Gerade im Genre der JRPGs sind Grindingzwänge keine Ausnahme. Ich fand diesbezüglich schon Xenoblade Chronicles 2 nicht schlimm, Entwickler Monolith Soft gelingt mit dem neuen Teil aber auch in diesem Punkt eine Verbesserung. So gut wie immer bin ich auf Augenhöhe mit den Bossen oder höchstens mal ein, zwei Stufen darüber. Nie musste ich zu einem alten Spielstand zurückkehren, um aufzuleveln, damit ich überhaupt eine Chance auf den Sieg habe. Aber auch der Rang normaler Gegnern passt besser zu meiner Stufe als in früheren Serienteilen. Ich treffe also weder ständig auf total unterlegene Feinde, mit denen mein Team innerhalb von zwei Sekunden den Boden aufwischt, noch auf übermächtige Gegner, denen ich noch nicht gewachsen bin. Beides gibt es prinzipiell schon noch – so agieren manche Brocken als Torwächter an Durchgängen zu Bereichen, die ich offensichtlich noch nicht erreichen soll. Man trifft aber nicht unweigerlich auf solche, sodass ich auf dem Storyhauptpfad nie das Problem hatte, auf einmal nicht weiterzukommen.Gründe, weshalb die Spielbalance (ausnahmslos auf "normal" gespielt) sehr gut funktioniert , gibt es einige. Zum Teil hat es sicherlich auch mit einem guten Skalierungssystem zu tun. Ebenso reizte mich Xenoblade Chronicles 3 aber im genau richtigen Maße zur Erfüllung von Nebenmissionen oder motivierte mich, vom Pfad zum nächsten Storyzielpunkt freiwillig abzubiegen, um beispielsweise einen der Elite-Gegner umzuhauen. Bei den Eliten (die dank blauer Markierung bereits aus größerer Entfernung als solche zu identifizieren sind) handelt es sich um stärkere und oft auch deutlich größere Versionen normaler Feinde, die erheblich mehr reguläre XP abwerfen und dazu Bonus-Erfahrung geben, die ihr an den Rastpunkten in zusätzliche Stufenaufstiege investieren könnt – nicht müsst!Weiterhin gibt es Glück-Gegner, die vor allem für die Herstellung und Verbesserungen von Kristallen (die beim Anlegen permanente Boni auf Trefferpunkte, Heilung, Agilität und etliches mehr gewähren), aber auch für die eher lahmen und manchmal recht ziellosen Sammelmissionen gebraucht werden können. Als letzte stärkere Gegnervariante sind schließlich vereinzelte einzigartige Feinde anzutreffen. Im Prinzip handelt es sich dabei um optionale Bosse, die ziemlich hart sein können – besonders, wenn sich andere Gegner aus der Umgebung in den Kampf einmischen. Ich habe so einige besondere Feindtypen erlegt und dadurch Fortschritte erzielt, die andere sich "ergrinden" müssen, wenn sie stur dem Hauptpfad folgen. Aber wie gesagt: Für mich hat das JRPG sehr gelungen Anreize gesetzt, damit ich abseits davon die Welt erkunde.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla, Hagen Gehritz (GamersGlobal)