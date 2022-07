Teaser Tiny Roar schickt euch als Heldin mit Gedächtnisverlust in eine bunte SF-Welt. Das an Zelda erinnernde Gameplay bietet einigen Charme, doch die Technik steht dem Spaß im Weg.

Den Spinnenboss des ersten Dungeons könnt ihr nur bezwingen, wenn ihr die sich selbst wiederaufladenden Elektrofallen einsetzt, die ihr in diesem Level als neues Item entdeckt habt.

The Legend of Xel

Dieser Händler in der Oberwelt verkauft Rezepte, mit denen ihr euch an Camp-Feuern mit nützlichen bis überlebensnotwendigen Items eindecken könnt. Leider reagierte er nach dem ersten Einkauf nie wieder auf mich – und ja, ich habe bezahlt!



Reise nach Bugdad

Meinung: Hagen Gehritz Mein erster Eindruck von Xel war nicht so prickelnd. Zwar mag ich Sandra Schadt in ihrer Rolle als Protagonistin Reid und auch die schon nahezu verschwenderische Vertonung (fast) jedes NPCs im zentralen Hub, doch sind die Dialoge zu ausgewalzt und der flapsige Humor zündete bei mir nicht immer.



Die Erkundung der verschachtelten Oberwelt nach dem Auftakt ließ jedoch bald Spaß aufkommen und seinen Höhepunkte erreichte Xel dann im ersten Dungeon, der auch die Zeitreise-Kraft einführt. Dazu kriegte ich neue Items an die Hand, was auch die kurzweiligen Kämpfe weiter aufpeppte. Dort wird das Flair der klassischen Zelda-Titel gut eingefangen. Xel hätte aber das rigide Speichersystem in meinen Augen nicht gebraucht, das mich oft wieder zurück geworfen hat. Dazu kommen viele kleine Unsauberkeiten – der Jank ist stark in Xel, doch es entfaltet Charme.



XEL Switch

Einstieg/Bedienung Übersichtliche Steuerung

Tutorial führt Features nach und nach ein Teils wird Spielfigur von Objekten im Vordergrund verdeckt

Steuerung teils hakelig (besonders Springen)

Teils fehlt Gefühl, in welche Richtung das nächste Hauptziel liegt Spieltiefe/Balance Dungeon-Design mit gelungenen Zelda-Vibes

Spaßige Rätsel

Flotte Kämpfe mit gutem Mix an Gegnertypen

Items sowohl für Rätsel als auch Kämpfe relevant Weder freies Speichern noch Continue bei nicht allzu hoher Dichte an Speicherpunkten

Abstürze torpedierten Fortschritt in Spielmitte sehr stark

Stockende Performance beeinträchtigt teils Kämpfe

Einstieg bis zum ersten Dungeon etwas zäh Grafik/Technik Farbenfrohe Spielwelt Schwache Grafik

Teils schauderhaft aufpoppende Levelteile

Abstürze und Softlocks

Myriade an kleinen Fehlern Sound/Sprache Gute deutsche Synchro

Fast alle der zahlreichen NPCs im großen Zentralhub vertont Sprach-Samples wiederholen sich ständig (z.B. immer wieder Staunen über großen Baum, als würde man ihn erstmals sehen) Multiplayer Nicht vorhanden 4.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

