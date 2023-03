Wo Long - Fallen Dynasty Test+

Wie üblich bei der Geschichte der Drei Reiche beginnt alles mit der Rebolution der Gelben Turbane. Die stehen in Wo Long unter dem Einfluss eines mysteriösen Schwarzmagiers.



Was ist denn hier los?

Mitschlägt Team Ninja in eine ähnliche Kerbe wie mit ihren Soulslikes der-Reihe. In Wo Long machen sich aber auch durch den großen Fokus auf Paraden auch Einflüsse vondeutlich bemerkbar. Dazu könnt ihr in Wo Long nun auch spielen, was sich in vertikaleren Levels und neuen Stealth-Optionen niederschlägt.Diese Beschreibung kratzt aber nur an der Oberfläche dieses Soulslikes, dass vielfach auf andere Mechaniken als Nioh setzt und auch einige interessante Ideen ins Genre bringt – doch die schiere Masse an Elementen arbeitet nicht immer zum Vorteil von Wo Long (das übrigens auch zum Launch im Gamepass für PC und Konsole enthalten ist).Das brachte die Souls-Formel ins alte Japan, Wo Long lässt euch dagegen die Geschichte der Zeit der drei Reiche von China nachspielen, wie man es zum Beispiel schon etliche Male in der Dynasty Warriors Reihe von Publisher Koei Tecmo tun konnte. Hier allerdings mischen nun allerhand Hexer und Dämonen mit. Die striegelt ihr kräftig gegen den Strich mit der stummen Figur, die ihr euch am Anfang im Editor zusammenstöpselt. Euer Alter Ego war bei der Kaiser-Miliz, stirbt aber beim Angriff auf Turbane, die ein Dorf in Brand setzen und alle Bewohner niedermachen. Ein dankbarer blinder Jüngling belebt euch darauf wieder und ihr erhaltet ein Amulett, mit dem ihr später Gottbestien beschwören könnt, die ihr durch das Knüpfen von Banden zu anderen Kriegern erhaltet.Die Story ist aber zweitrangig: Sie wird sehr holprig erzählt und dauernd werden euch neue Figuren ohne große Einführung um die Ohren gehauen. Auch wer das Ganze mit Vorwissen um die Romance of the Three Kingdoms einordnen kann, wird nicht voller Spannung davor sitzen und erfahren wollen, was im Plot als nächstes kommt.