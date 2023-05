Wartales Test

Teaser Das Werk der Dune-Spice-Wars-Macher erinnert an Battle Brothers, hat aber außer Rundentaktik, optionalem Permadeath und Söldnertrupp-Szenario viel Eigenes – vor allem fest designte Regionen und Quests

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Maximal rausgezoomte Weltkarte: Die Welt ist riesig und teils durch schwarzen Nebel begrenzt – DLC-Regionen im Anmarsch?



Am Anfang waren die Gefährten

Städte können große Ausmaße annehmen in der Spielwelt. Ausgewählte Orte besuche ich in der Nahansicht durch Klick auf das Gebäude. Links im Bild seht ihr zwei Karawanen.

Reisegruppe Söldnerhaufen

Euer Trupp reist ähnlich wie im erwähnten Pirates! oder Mount & Blade über die Spielwelt. In Wartales streift ihr über eine hübsche, handgebaute und frei drehbare 3D-Karte. Was euch in der Welt erwartet, ist zunächst verborgen. Erst durch eure Reisen füllt ihr eure Karte. Ihr bereist Städte, wo ihr Nachschub rekrutiert, handelt, schmiedet, Tränke braut und Aufträge annehmt (ein Ladeschlussgesetz gibt es in dieser Welt übrigens nicht). Dazu kommen zig Orte wie Mühlen, Minen, Höhlen, Farmen, Lager, fischreiche Angelstellen oder auch verlassene Türme. Fast überall gibt es eine Quest. Und bevor ihr das Banditenlager einer Region angreift, solltet ihr alle Außenposten unschädlich machen – die Banditen eilen dem angegriffenen Hauptquartier sonst zur Hilfe.





Atmosphäre-Bonus: Über die Karte zieht kein Stellvertreter-Symbol, sondern eure ganze ausmodellierte Truppe, bis hin zur korrekten angelegten Ausrüstung.

Unterwegs begegnen euch allerlei Wild (nicht immer seid ihr die Jäger!), Banditen oder Milizen. Leider greifen euch selbst klar unterlegene Banditen an. Milizen stellen euch, wenn ihr durch Missetaten eure Verdachtsstufe zu hoch getrieben habt. Oft könnt ihr euch aber freikaufen. Allgemein habt ihr bei der Begegnung mit den vielen anderen reisenden Gruppen mehrere Optionen:Mit Handelskarawanen lässt sich nicht nur handeln, ihr kürt sie auch schonmal zum Ziel von Diebeszügen oder überfallt sie direkt. Bei mir sorgten sie oft für Nahrung, aber auch erste Ausrüstungs-Upgrades. Nur nachts könnt ihr im Geisternebel auf eine ganz besondere Jagd gehen: Auf atmosphärisch Waldkarten mit dicken Nebelschwaden stellt ihr euch hier Geistertieren. Baut sich bei einem Gefährten in diesen Gefechten zu viel Angst auf, schlägt es ihn in die Flucht. Jede Region hat außerdem einen besonders starken Champion. Wenn ihr den besiegt, werdet ihr mit einem besonderen Ausrüstungsgegenstand belohnt.



Sehr ärgerlich ist, dass es keine Wegfindungs-KI gibt. Auch die Zentrierung der Kamera auf den Trupp störte mich. Um den Überblick zu behalten und mich nicht zu verlaufen, musste ich immer wieder die gut gemachte Landkarte aufrufen. Und verirren wollt ihr euch nicht, denn euer Trupp ermüdet durch das Reisen und ein erschöpfter Trupp muss rasten. Das kostet Nahrung und alle drei Rasten Sold. Umso wichtiger ist es, schnell die Rennfähigkeit freizuschalten und selbige sowie die Ausdauer zu verbessern, damit ihr möglichst viel Strecke mit möglichst wenig Rasten machen könnt.

Die taktischen Kämpfe sind ein Kernelement, auf das die meiste Spielzeit entfällt. Die Karten passen sich nicht nur der Weltkarte, sondern auch dem Wetter an! Bei Gewitter können Blitze einschlagen. In dunklen Tempeln seht ihr ohne Fackeln nichts.



Rundentaktik-Schmaus

Anzeige

Die gelegentlich eingesetzte Kill-Cam fängt die feinen Animationen ein.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIm Dezember 2021 legte das taktische RPGdes französischen Entwicklers Shiro Games einen vielversprechenden Early-Access-Start hin. Ähnlich im Indie-Erfolg Battle Brothers (im Test) vom deutschen Entwickler Overhype Studios lenkt ihr die Geschicke eines Söldnertrupps in einer mittelalterlichen Low-Fantasy Welt, tragt Rundengefechte aus, levelt und lootet, was das Zeug hält. Vom Grundsetting abgesehen, fällt aber fast jede weitere Designentscheidung anders aus als bei dem Werk auf Hamburg.Nach über 60 Stunden mit der Release-Version verrate ich euch in diesem Test, warum Rundentaktik-Fans definitiv einen Blick auf Wartales werfen sollten – auch wenn in so einigen Aspekten das Söldnerleben noch schöner (beziehungsweise: besser designt) ausfallen könnte.Die Grundidee ist einmal mehr, dass ihr in einem Art "zu Lande" durch Kämpfe, Handel und Quest-Erfüllung immer besser und ruhmreicher werdet mit eurer kleinen Kompanie. Zum Spielstart wählt ihr den Hintergrund eurer Gefährten und damit auch die Startklassen. Letztere bestimmen Bewaffnung und (beim Stufenaufstieg) lernbare Fertigkeiten. Weitere wie "Erste Hilfe" kann jede Mietklinge lernen, indem sie die Nase in Bücher steckt. Auch Dank einer guten Bandbreite an fortgeschrittenen Klassen gibt es Raum zur Spezialisierung. Letztlich kämpft zwar der Waldläufer immer mit Dolchen, es gibt aber etliche Waffen und Schilde mit Besonderheiten. Manche Bögen schleudern Feinde zurück, mit anderen verteilt ihr Feuer oder Schlamm auf dem Schlachtfeld.Die 3D-Modelle eurer Start-Gefährten passt ihr auf Wunsch an, abschließend verpasst ihr jedem eine positive Eigenschaft oder aber zwei gute und eine schlechte. Unter anderem durch Events kommen im Laufe einer Partie noch mehr Charakteristika dazu, doch auch durch häufige Nutzung von Ausrüstung werden eure Söldner zu Schildexperten und Co.Steht die Gruppe, werdet ihr ohne großes Endziel in die von der Pest heimgesuchte Fantasy-Welt geworfen. Jede der sechs Regionen hat ihre eigenen Probleme nebst zugehöriger Quests. In der Anfangsregion gibt es Konflikte mit Flüchtlingen, von denen einige zu Plünderern wurden; nebenan tobt der dazu passende Bürgerkrieg. Ganz anders spielt sich die Aufklärung eines Mordes in einer Weingegend. Am Ende des Tages findet sich dann doch noch ein roter Faden bei all den Regionen-Quests. Um das Gebiet zu wechseln, müsst ihr euch einmalig den Weg freikaufen, freikämpfen oder einen Passierschein vorweisen. Für diesen Test habe ich fünf Zonen bereist und in dreien fast alle Quests abgeschlossen.Obwohl ihr ohne kluge Entscheidungen auf der in Echtzeit bereisten Weltkarte nicht weit kommt, verbringt ihr die meiste Spielzeit in den Rundenkämpfen. Zunächst positioniert ihr eure Einheiten. Seid ihr am Zug, könnt ihr jede beliebige Figur steuern, die noch nicht an der Reihe war. Gezähmte Tiere agieren spät und dämlich, bis ihr einen Bogenschützen zum Bestienmeister geskillt habt, dann steuert ihr sie direkt.Söldner starten mit dem Standardangriff und einer Fertigkeit, später führen sie mit Tapferkeitspunkten mehrere (teils verheerende) Aktionen in einer Runde aus, etwa einen mächtigen, aber, Vorsicht, Freund wie Feind treffenden Rundumschlag. Die bekommt Tapferkeitspunkte erhalten eure Frauen und Mannen bei der Rast oder temporär im Kampf. Sehr gut gefällt mir: Wie inkombiniert ihr beliebig Bewegung und Aktionen. Gelegenheitsangriffe gibt es im Normalfall nur, wenn ihr eine in einen Kampf verwickelte Einheit wegbewegt. Zum taktischen Repertoire gehören auch Umzingelungen und besonders effektive Angriffe in den Rücken.Eine große Rolle kommt Schadenseffekten wie Gift und kritischen Angriffen zu. Das Terrain bietet Gefahren wie Giftwolken, aber auch Gelegenheiten wie Wurfspeere. Leider ignoriert die KI diese Gegebenheiten und auch "Overwatch" und latscht dadurch schonmal sehenden Auges in den Tod. So schlimm blamiert sie sich aber eher selten. Ansonsten agiert die KI nämlich ziemlich clever, gerade beim Einsatz von Flächenangriffen.Die taktischen Kämpfe machen Spaß und sind oft angenehm fordernd. Haben genug Gegner ins Gras gebissen, gewinnt ihr die moralische Oberhand und räumt die Überlebenden mit Bonusschaden ab. Überwiegend kämpft ihr gegen Menschen, die je nach Fraktion mehr auf dem Kasten haben und euch im Spielverlauf vor neue Herausforderungen stellen. Standardkämpfe gegen Banditen werden aber nach den ersten zehn Stunden doch arg repetitiv. Den ein oder anderen besonderen Kampf gibt es, aber an die Schlachten-Vielfalt von Battle Brothers kommt das noch weniger auf "Fantasy" setzende Wartales nicht heran.