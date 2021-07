Warhammer 40.000 – Battlesector Test

Teaser Wenn ihr keine Lust habt, tagelang Plastik- oder Zinnsoldaten anzupinseln, aber trotzdem in die Welt des klassischen Warhammer 40.000 reinschnuppern wollt, bietet euch Battlesector Gelegenheit dazu.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalNatürlich kann ein virtuelles Tabletop-Produkt nie ganz das Gefühl einfangen, Science-Fiction-Schlachten mit Linealen, Würfel und ausufernden Regelwerken auszutragen, nachdem man in wochenlanger Kleinstarbeit die eigenen Spielzeugarmeen bemalt hat, um auf den plastischen Modellbaulandschaften einen möglichst feschen Eindruck zu hinterlassen. Doch auch wenn das Rundenstrategie-Spielkeine präzise Umsetzung des berühmten Spielsystemsvon Games Workshop sein mag, bildet es dennoch genügend Elemente der analogen Vorlage ein.In Battlesector schlüpft ihr in die stählernen Stiefel eines Kommandanten der Space Marines, der mit einer Kompanie Blood Angels seinen Heimatplaneten gegen eine Invasion der Tyraniden verteidigen soll. Diese außerirdischen Monster sehen den gefräßigen Aliens aus dem gleichnamigen Gruselklassiker tatsächlich nicht unähnlich.Die Solokampagne führt euch linear durch 20 Missionen, die etwa zwölf bis 15 Stunden in Anspruch nehmen. Anschließend könnt ihr im Mehrspielermodus auch die andere Seite ausprobieren und mit menschlichen Widersachern Deathmatch-Duelle austragen. Zumindest empfiehlt sich diese Reihenfolge, um die jeweils etwa ein Dutzend Einheiten, das Kampfsystem und die diversen Sonderfähigkeiten richtig kennenzulernen. Die drei Übungseinsätze bringen euch nämlich nur die absoluten Grundlagen bei.