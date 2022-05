Vampire the Masquerade - Swansong Test+

Teaser Moderne Adventures kennen viele Formen und meist stehen Action-Elemente im Fokus. Swansong hingegen gelingt eine spaßige Evolution des klassischen Adventures in Verbund mit einem komplexen RPG-System.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vampire the Masquerade - Swansong ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Hintergrund werkelt ein durchaus komplexes Abbild der RPG-Mechaniken der Tabletop-Vorlage. Skills wie Rhetorik können in dieser Dialog-"Konfrontationen" mit zusätzlichen Willenspunkten sozusagen überladen werden.



Spannende Story um drei Blutsauger

Bestimmte Skills wie die Beherrschung, die Leysha schöne leuchtende Augen verpasst, erhöhen den Blutdurst. Den Drang der Vampire könnt ihr allerdings leicht und ohne Nachteile stillen, sofern ihr eure Opfer beim Aussagen nicht tötet.



Krimi-Adventure trifft Rollenspiel

Eines von vielen Rätseln im Spiel. Diesen Safe könnt ihr mit entsprechenden Skills aber auch einfach hacken.

... zum Mitglied des Forensik-Teams zu werden. Nur so gelangt Leysha in diesem, vergleichsweise linear angelegten Spielabschnitt in alle Bereiche des Schauplatzes.



Stilvoll, aber mit technischen Macken

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Ich bin sehr positiv überrascht! Ich hatte eine Art Telltale-Games-Abenteuer erwartet, mit Vampire The Masquerade - Swansong habe ich aber ein Spiel bekommen, das so ziemlich meiner Vorstellung der Evolution des klassischen Adventures entspricht. Gleichzeitig kombinieren die Entwickler das erfolgreich mit Rollenspiel-Elementen, wobei ich die vor allem als atmosphärische Bereicherung empfinde und weniger als spielmechanischen Vorzug.



Das soll nicht heißen, dass es sich nur um eine oberflächliche RPG-Schicht handelt! Ihr habt einige Möglichkeiten, das Trio aus charakterlich sehr unterschiedlichen Helden in puncto Fähigkeiten auszugestalten, was vor allem wichtig ist, um sich in Dialog-Konfrontationen durchzusetzen. Durch die Skills eröffnen sich aber in erster Linie auf schöne Weise weitere Lösungswege für diverse Aufgaben. Auch ohne passende Fähigkeiten gibt es Möglichkeiten, um weiter zu kommen. Gleichzeitig fühle ich mich aber den Figuren näher, weil ich sie geformt habe.



Es gibt zwar ein paar Dinge, die mich gestört haben, aber dabei geht es primär um Kleinigkeiten. Wenn die Vampire etwa schon im Spiegel sichtbar sind, dann doch bitte auch scharf und nicht mit einem milchigen Schleier. Schade finde ich zudem, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Nur ändern Punkte wie diese nichts daran, dass ich mich erzählerisch, spielerisch und atmosphärisch bestens unterhalten fühle und das, obwohl ich in puncto Vorkenntnisse nur Grundlagenwissen zur World of Darkness mitbringe. Auch, wer die Vorlage gar nicht kennt, sollte aus meiner Sicht nicht weniger Spaß haben und kann womöglich sogar mit Freude zusätzliche Zeit mit dem Studieren des umfangreichen Kodex verbringen. Ich bin sehr positiv überrascht! Ich hatte eine Art Telltale-Games-Abenteuer erwartet, mit Vampire The Masquerade - Swansong habe ich aber ein Spiel bekommen, das so ziemlich meiner Vorstellung der Evolution des klassischen Adventures entspricht. Gleichzeitig kombinieren die Entwickler das erfolgreich mit Rollenspiel-Elementen, wobei ich die vor allem als atmosphärische Bereicherung empfinde und weniger als spielmechanischen Vorzug.Das soll nicht heißen, dass es sich nur um eine oberflächliche RPG-Schicht handelt! Ihr habt einige Möglichkeiten, das Trio aus charakterlich sehr unterschiedlichen Helden in puncto Fähigkeiten auszugestalten, was vor allem wichtig ist, um sich in Dialog-Konfrontationen durchzusetzen. Durch die Skills eröffnen sich aber in erster Linie auf schöne Weise weitere Lösungswege für diverse Aufgaben. Auch ohne passende Fähigkeiten gibt es Möglichkeiten, um weiter zu kommen. Gleichzeitig fühle ich mich aber den Figuren näher, weil ich sie geformt habe.Es gibt zwar ein paar Dinge, die mich gestört haben, aber dabei geht es primär um Kleinigkeiten. Wenn die Vampire etwa schon im Spiegel sichtbar sind, dann doch bitte auch scharf und nicht mit einem milchigen Schleier. Schade finde ich zudem, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Nur ändern Punkte wie diese nichts daran, dass ich mich erzählerisch, spielerisch und atmosphärisch bestens unterhalten fühle und das, obwohl ich in puncto Vorkenntnisse nur Grundlagenwissen zur World of Darkness mitbringe. Auch, wer die Vorlage gar nicht kennt, sollte aus meiner Sicht nicht weniger Spaß haben und kann womöglich sogar mit Freude zusätzliche Zeit mit dem Studieren des umfangreichen Kodex verbringen.

Vampire t. Masquerade - Swansong PS5

Einstieg/Bedienung Alle Funktionen werden gut erklärt

Ergebnisbildschirm gibt dezente Hinweise auf "Versäumtes" Spieltiefe/Balance Spannende, wendungsreiche Geschichte

Interessante, höchst unterschiedliche Heldenriege

Anspornende Detektivarbeit und nette Rätsel

Cleveres RPG-System, das verschiedene Lösungsoptionen und diverse Spielstil-Individualisierungen zulässt

Allgemein schöne Mischung aus Krimi-Adventure und Rollenspiel

Fängt Atmosphäre der Vorlage gut ein Hier und da ein paar kleinere Längen, etwa durch Laufwege bei Erfüllung aller Aufgaben Grafik/Technik Insgesamt sehr gelungener visueller Stil

Meist stimmungsvolle Effekte Schwächen und Fehler bei Animationen und Effekten

Texturqualität schwankt teils stark Sound/Sprache Gute bis sehr gute englische Sprecher

Überwiegend gute Effekte und Musik Keine deutsche Sprachausgabe

Teils Schwächen in der Audio-Produktion wie Pop-Laute bei Sprechern von Nebenfiguren Multiplayer

Nicht vorhanden 9.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten



Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIch bin kein ausgewiesener Fan von, aber ich liebehat etliche fantastische Filme gemacht, aber mein Favorit darunter ist bis heute. Troikas Action-Rollenspielwäre ohne die ganzen Fanfixes wohl heute noch teils unspielbar verbuggt, aber ich habe es dennoch geliebt. Diese Indizien führen nur zu einer Schlussfolgerung: Ich finde Vampire ziemlich geil! Deshalb ist mir eine neue Adaption des Tabletop-RPGssehr willkommen.In den letzten Jahren gab es einiges an Interactive Fiction und Visual Novels zur Reihe, doch darauf hatte ich generell keine Lust. So fiel es mir schwer, mir ein Spiel in dem Universum ganz ohne Action vorzustellen. Das zu Cyanide gehörende Studio Big Bad Wolf beweist mitnicht nur, dass auch ein Krimi-Adventure mit bedeutenden RPG-Versatzstücken funktionieren kann. Es setzt das Konzept sogar so exzellent um, dass ich bereits jetzt auf einen Nachfolger hoffe.In der World of Darkness, in der Vampire - The Masquerade angesiedelt ist, hat die Camailla-Sekte als eine große mächtige Vampir-Fraktion vielerorts das Sagen, denn sie hält organisatorisch die Maskerade aufrecht und lässt so den Großteil der Menschheit im Unwissen über die Existenz der Kainskinder. Die Handlung von Swansong versetzt euch in die US-Ostküstenstadt Boston im Jahr 2019. Die Camarilla hat mit Hazel Iversen einen neuen "Prinzen" an der Spitze und Iversen ruft direkt zum ersten Mal die Alarmstufe Rot aus. Grund dafür: In der Stadt mehren sich Massaker an Vampiren und nicht nur deshalb scheint die Maskerade der Blutsauger stärker bedroht als jemals zuvor. Ihr schlüpft in die Rollen dreier charakterlich äußerst unterschiedlicher Vampire: Emem ist eine am Rande der Gesellschaft beheimatete Jazzbar-Besitzerin aus dem Künstler-Klan der Toreador, Leysha ist Mutter und gehört zum wahnhaften Malkavianer-Klan und Galeb ist ein jahrhundertealter Wachhund der Camarilla aus dem manipulativen Ventrue-Clan.Im Wechsel untersucht ihr mit den drei Charakteren für Iversen die Vorfälle, vernichtet an den Tatorten Hinweise auf Vampire und findet nicht zuletzt heraus, ob die Bedrohung nur von außen oder doch auch von innen kommt. Die Einführung des Trios vermittelt dabei auch Nicht-Kennern der Vorlage die Grundlagen zur Vampirgesellschaft – weitere Vertiefung erlaubt der In-game-Kodex.Ich will im Test nicht viel vorwegnehmen, aber im Rahmen der wendungsreichen Story – deren Verlauf ihr mit euren Aktionen und Entscheidungen teils deutlich beeinflusst – macht ihr natürlich auch Bekanntschaft mit den etablierten Clans der Vorlage oder den Vampirjägern der Zweiten Inquisition. Das ist erzählerisch stark, besonders aber atmosphärisch. Gut, die Gesichts-Animationen sind nicht die größte Stärke von Swansong. Doch auch wenn die Charaktermodelle nicht annähernd so lebensecht rüberkommen wie in einem Detroit - Become Human (im Test, Note 9.5 ), schlägt ihre Performance die vonundlocker – und das sage ich nicht nur, weil das nicht allzu schwierig ist. Insbesondere die englischen Sprecher machen einen richtig guten Job (eine deutsche Vertonung gibt es leider nicht). Lediglich das Lispeln von Leyshas Tochter klingt teils so künstlich, dass man es sich besser gespart hätte.Die Entwickler beschreiben ihr Spiel sinngemäß als "narratives Rollenspiel". Diese Bezeichnung trifft den Kern aber weit weniger als "Krimi-Adventure mit weitreichenden Rollenspiel-Mechaniken." Swansong ist auf der einen Seite eine Weiterentwicklung des klassischen (3D-)Adventures mit Tatort-Untersuchungen, Multiple-Choice-Dialogen und, ja, auch Rätseln. Auf der anderen Seite steht da eben das damit verknüpfte RPG-System, bei dem jede spielbare Figur über einen Charakterbogen mit eigenen Skills, Attributen und Co. verfügt. Es gibt zwar auch heldenspezifische Fähigkeiten wie Leyshas Tarneffekt oder die später für Emem verfügbaren Astralsprünge (der dazugehörige Skill heißt im Spiel schlicht "Geschwindigkeit"). Ihr könnt aber alle drei innerhalb gewisser Grenzen und doch durchaus weitreichend an eure eigenen Vorstellungen anpassen, indem ihr in den einzelnen Levels verdiente Erfahrungspunkte investiert.Eure Skillung sorgt entsprechend nicht dafür, dass ihr einen wesentlichen Teil der Ziele überhaupt erreichen könnt, sondern beeinflusst lediglich, welche Lösungswege euch offen stehen. Ein einfaches Beispiel: Leysha kann an einem Schauplatz das elektronische Schloss eines Koffers hacken, wenn sie die entsprechenden Fähigkeiten und Werte mitbringt. Habt ihr dieses Talent bei Leysha nicht ausgebaut, erschließt ihr euch den Code durch Hinweise in der Umgebung und gebt ihn manuell ein. Das macht vom Ende aus betrachtet keinen Unterschied. Aber da meine Entscheidungen dafür ausschlaggebend sind, was geht und was nicht, fühle ich mich meinen Heldinnen und Helden eindeutig näher. Welcher Charakter welchen Schauplatz untersucht ist vorgegeben, doch schon nach dem Prolog habt ihr die Wahl, ob in welcher Reihenfolge ihr die Szenen der jeweiligen Figur angeht.Um es nochmal deutlich zu machen: das RPG-System ist keineswegs oberflächlich, sondern sogar durchaus komplex. So nutzt ihr in den Dialogen auch Willenspunkte, um die Erfolgschancen bestimmter skillbasierter Dialogzeilen zu steigern. Ob das angebracht ist oder nicht, müsst ihr entscheiden. Gerade in den sogenannten Konfrontationen, einer Art mehrphasiger Streit-Gefechte, könnten euch später Willenspunkte fehlen, wenn ihr sie zuvor für Nebensächlichkeiten vergeudet habt. Es gibt auch nur sehr begrenzte Möglichkeiten, durch Items und andere Rückgewinnungsmethoden wieder Willenspunkte aufzuladen.Jeder der drei Vampire verfügt darüber hinaus über eine Blutdurstanzeige. Die lädt sich bei der Verwendung bestimmter Skills auf, statt Willenspunkte zu verbrauchen. Erreicht ihr das Maximum, weckt das im wahrsten Sinne des Wortes die Bestie in eurem Alter Ego und mündet in einem Kontrollverlust. So schnell passiert das aber nicht. Denn ihr könnt euch in jedem Level an "Gefäßen" laben und mit deren Blut euren Durst stillen. Nur sollte ihr den Aktionsknopf beim Aussaugen nicht zu lange gedrückt halten. Denn dann stirbt der Mensch und ihr verstoßt gegen die Regeln des Maskerade. Das passierte mir jedoch nur einmal bei meinem ersten Gefäß, was aber zumindest nicht direkt zu einem Game Over führte. Es kann auch passieren, dass ihr gewisse Ziele, wie bestimmte VIPs zu befreien, nicht erreicht. Allgemein scheinen sich dabei nur Fehlschläge in der Größenordnung wirklich auf die Geschichte auszuwirken – wobei euch spielmechanisch eben doch Erfahrungspunkte entgehen, die ihr zum Ausbau eurer Charaktere gebrauchen könntet.Das oben eingebettete 4K-Testvideo mit Szenen aus der von mir getesteten PS5-Fasssung dürfte zwar über die (audio-)visuellen Vor- und Nachteile von Swansong ausreichend Aufschluss geben, dennoch möchte ich auch hier noch einmal kurz darauf eingehen. Ich könnte mich jetzt darüber ereifern, dass die Haare der Charaktere nicht Referenzniveau erreichen oder dass die Spiegel in Swansong Vampire und Umgebung wie durch ein mit Vaseline beschmiertes Objektiv erscheinen lassen. Nur ändern Schwächen wie diese für mich nichts an einer insgesamt sehr gelungenen, atmosphärischen Präsentation.Ich muss allerdings noch hinzufügen, dass meine Testversion wohl noch nicht final gepatcht war. Zumindest kleinere Fehler in den Charakteranimationen oder der genannte Spiegeleffekt könnten damit also noch ausgebügelt werden. Die PS4-Fassung oder andere Last-Gen-Versionen, konnte ich indes nicht überprüfen. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich die Abstriche durch niedrigere Auflösung und Co. in Grenzen halten werden.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)