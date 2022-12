Unusual Findings Test

Teaser Ihr seid point-and-click-süchtig, habt Return to Monkey Island aber ausgelassen – aus Angst, dass wegen der Grafik eure Augenpapillen fliehen? Dann interessiert euch vielleicht ein Methadonprogramm namens Unusual Findings.

Es gibt Autos, die bedürften keiner Beschreibung. DeLorean. Zurück in die Zukuft.



Die 80er sind (wieder) da!

Mit den Bonanza-Rädern geht das Abenteuer los. Hinter den Mauern der Militärbasis geschehen vermutlich stranger things...

Das wilde Helden-Trio...

Wenn man wie der Autor dieser Spielerezension so alt ist, dass man in der Schule noch Höhlenmalerei hatte, fällt einem vieles schwerer als früher. Nachts nicht pinkeln, im Fitnessstudio geduzt werden, bei Rewe Nährwertangeben ohne Handykamerazoom lesen – so was halt. Dafür kann man andere Dinge besser.In der vollen S-Bahn einen Sitzplatz kriegen, beim Anblick des jährlich vorsorgeuntersuchenden Urologen-Fingers entspannt bleiben oder im Cabrio sitzen und die weißen Ohrenhaare im lauen Sommerwind wehen lassen. Der hier referierende Texter hat vor allem eins drauf: in Nostalgie schwelgen. Da kam dem alten Mann das doppelherzerfrischende Point-and-Click-Adventuregerade recht, das nicht nur an Weihnachten in den 80ern spielt, sondern sich auch wie in den 80ern spielt.Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, da hieß Twix noch Raider, Google noch 11-88-0, Netflix noch VHS-Rekorder und Fernbedienung noch Kind. Der softwaregewordene Fluxkompensator Unusual Findings erlaubt eine Reise dorthin. Es glänzt mit Baumhaus-Romantik á la Die Goonies und Stand by me. Es liefert dank einer bekloppten Alien-Story wie in Zak McKrackennonstop Nonsens. Es geht um alles, was Kids und Teenager bewegt: Neben Weihnachten sind das die Themen Freundschaft, Games, Filme, Musik, Spielzeug, Brüste im Pay-TV und der erste Echtmädchen-Schwarm.Wir atmen wegen der unzähligen Anspielungen so viel 80er-Atmosphäre, dass uns vor Freude die Luft wegbleibt. Dummerweise lässt Unusual Findings Spieler wegen einiger kruder Rätsel aber auch oft ratlos zurück, wie ein falsch zusammengebauter Zauberwürfel oder die Anleitung für den schwersten Fanta-Jo-Jo-Trick.Vinny, Nick und Tony sind gekleidet wie Marty McFly, Karate Kid und Doctor Who. Sie fahren auf ihren Bonanza-Rädern an einem Kino vorbei. Davor steht ein roter Audi Quattro, in den Aushängen werben Plakate für die Filme Der Schwarze Kristall und Conado der Barbar. Die musikalische Untermalung besorgt Pete Burns von Dead or Alive, der gerade die Zeile „You spin me right 'round, baby, right 'round, like a record, baby, right 'round, 'round, 'round!“ trällert. Schon im Intro gibt es 80er-Popkultur voll auf die Zwölf.