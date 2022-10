Uncharted - Legacy of Thieves Collection (PC) Test+

Teaser Erstmals jagen Nathan Drake und Chloe Frazer nun auf dem PC nach legendären Schätzen. Haben die 5 und 6 Jahre alten Spiele sich ihren Zauber bewahrt und kann die Portierung überzeugen?

Rufen wir uns kurz an der Stelle in Erinnerung , dass die Original-Versionen von The Lost Legacy fünf Jahre auf dem Buckel hat und Uncharted 4 mehr als sechs Jahre alt sind . Dafür sieht das Gebotene in der Legacy of Thieves Collection erstaunlich gut aus. Ich könnte an Details in der Umgebung wie manch groben Fels oder unschöne Texturübergänge he rumnörgeln und ja, auch am PC kann ich die Pixel der Schatten auf dem Gesicht und am Körper der Spielfiguren zählen (die Schattenwürfe auf der Umgebung sehen dagegen sehr gut aus!). Sich an kleinen Makeln aufzuhängen, wird dem Gesamteindruck aber nicht gerecht: Mit der Legacy of Thieves Collection erhaltet ihr zwei enorm hüb sche Spiele .