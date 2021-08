Twelve Minutes Test+

Teaser Das Zeitschleifen-Spielkonzept des Adventures fand im Vorfeld viel Beachtung. Doch was taugt das außergewöhnliche Indie-Abenteuer in der Praxis?

Der Cop ist euch körperlich überlegen. Leicht werdet ihr den ungebetenen Gast daher nicht los.

Ehegeheimnisse und ein mörderischer Cop

Unzählige Kleinigkeiten nehmen teils gravierenden Einfluss auf den Verlauf eines Timeloops. Unter bestimmten Voraussetzungen bekommt man an einem der Lichtschalter einen Stromschlag. Vielleicht könnt ihr das zu eurem Vorteil nutzen?

Adventure-Krimi mit Timeloop

Euren Wissen nehmt ihr in späteren Zeitschleifen mit, wodurch ihr etwa neue Dialogoptionen freischaltet. Vieles ergibt sich logisch, doch bei den Dialogbäumen ergibt die nötige Reihenfolge zum Erreichen gewisser Ziele nicht immer Sinn.

Kleiner Schauplatz, viele Möglichkeiten

Das Spielgeschehen erlebt ihr vorwiegend aus einer Schuhkarton-artigen Draufsicht. Aus dem Schrankversteck heraus beobachtet ihr den Überfall des vermeintlichen Cops aus der Egoperspektive.

Die technische Achillesferse

Meinung: Benjamin Braun Zweifellos ruft die finale Version von Twelve Minutes bei mir keine ganz so große Begeisterung hervor, wie ich sie bei der Präsentation auf der E3 vor zwei Jahren verspürte. Das Spielkonzept finde ich nach wie vor großartig und auch im Zusammenspiel mit der Story sehr gut umgesetzt. Hier steckt, gerade gemessen am winzigen Schauplatz, unfassbar viel drin. Spannung und Spielspaß war bei mir durchweg da, obgleich ich eine mögliche Aktion dämlicherweise übersehen hatte und deshalb zwischendrin locker 45 Minuten kaum Neues erlebte. Aber da sehe ich die Ursache bei mir selbst und meiner manchmal etwas hektischen Spielweise.



Beeindruckend Präsentationen zu Spielen habe ich auf E3 und Gamescom schon so einige erlebt. Meistens gilt das allerdings für Games mit ordentlich audiovisuellem Bumms. Seltener gibt es Projekte mit außergewöhnlich spannender grundlegender Konzeption – ein bisschen ist schon was dran am Vorwurf des "Triple-A-Einheitsbreis". hingegen hat mich 2019 in Los Angeles optisch und akustisch nicht aus den Socken gehauen, wohl aber mit seinem ziemlich interessanten Konzept, das mehr oder weniger klassische Adventure-Elemente mit Zeitschleifenmechanik und Thrillerstory verknüpft. Mehr als zwei Jahre liegt diese Präsentation durch Chefentwickler nun zurück und das Spiel steht für PC und Xbox endlich bereit. Ich kehrte also stundenlang wieder und wieder für die namensgebenden zwölf Minuten in dieselbe Zwei-Zimmer-Wohnung zurück, in der sich die Handlung von Twelve Minutes entfaltet – wobei ein frühes Ableben oder bestimmte Aktionen vorzeitig die Zeitschleife zurücksetzen können. Ob dieses wortwörtliche Kammerspiel meine hohen Erwartungen erfüllen konnte oder ihm doch nach einer Viertelstunde die Luft ausgeht, verrate ich euch in diesem spoilerfreien Test und dem oben eingebetteten Testvideo.Bei einem storylastigen Spiel wie Twelve Minutes wäre es selbstredend töricht, die Handlung in einem Test detailliert aufzubröseln. Spoiler wittert manch einer zudem in jeder noch so vagen Andeutung. Die Ausgangssituation der Handlung von Twelve Minutes ist aber zum Glück leicht erklärt: Ihr spielt einen jungen (namenlosen) Ehemann, der nach der Arbeit in sein kleines Apartment zurückkehrt. Er wohnt dort gemeinsam mit seiner (ebenfalls namenlosen) Frau, die ihrem Partner ein ganz besondere Mitteilung machen möchte. Schon diese Szene muss nicht unbedingt harmonisch verlaufen. Spätestens aber, als ein Fremder an der Tür klingelt, ist endgültig Schluss mit lustig.Der vermeintliche Polizist (gesprochen von) verschafft sich nämlich notfalls auch gewaltsam Zutritt zur Wohnung, überwältigt das Ehepaar und hat offenkundig auch keine Skrupel, einen oder sogar gleich beide von ihnen zu töten. Der Cop behauptet einen Haftbefehl auszuführen, da die Frau für den acht Jahre zurückliegenden Tod ihres Vaters verantwortlich gemacht wird. Ob das stimmt, wer der Cop ist und wie ihr die bedrohliche Situation lösen könnt? Das gilt es in den folgenden Spielstunden herauszufinden, bei dem ihr die maximal zwölfminütige Szene immer wieder erlebt.Die grundlegende Spielmechanik von Twelve Minutes entspricht mehr oder weniger einem klassischen Point-and-Click-Adventure. Die Spielfigur kann also Umgebungsobjekte untersuchen und ins Inventar packen, per Drag and Drop miteinander oder mit der Umgebung kombinieren und führt Multiple-Choice-Dialoge. Rätsel im klassischen Sinne ergeben sich daraus nur bedingt. Vielmehr geht es darum, in den einzelnen Durchgängen Informationen zu sammeln, und in Dialogen neue Pfade zu eröffnen, indem ihr euch Wissen aneignet, das ihr eigentlich nicht haben könnt.Wichtig bei den diversen Aufgaben ist aber nicht nur euer erworbenes Wissen, das eure Spielfigur als einziges in die folgenden Zeitschleifen mitnimmt. Oft geht es auch darum, bestimmte Aktionen ausreichend schnell oder im richtigen Moment auszuführen. Die Zeit tickt nämlich stets gnadenlos weiter. Wer zum Beispiel den Tisch nicht schnell genug deckt, erlebt das Ende eines wichtigen Dialogs womöglich nicht, bevor der Cop wieder vor der Tür steht und erhält folglich nicht jene Informationen aus dem Gespräch, die später noch nützlich werden. Bei den Multiple-Choice-Dialogen kommen durch das gemehrte Wissen einerseits neue Gesprächsoptionen hinzu. Andererseits kombiniert euer Held diese auch in alternativen Sprechzeilen, wodurch ihr in Gesprächen schneller zum Punkt kommt und so wertvolle zusätzliche Zeit für Folgeaktionen habt.Das klingt vielleicht kompliziert. Welche Aktionen welche Folgen haben – also womit ihr zum Beispiel dafür sorgen könnt, dass eure Frau sich beim Eintreffen des Cops nicht im Wohnzimmer, sondern schlafend auf dem Bett befindet – ergibt sich aber ziemlich logisch. Euer Wissen könnt ihr aber dennoch nur in dem Maße nutzen, wie es das Spiel vorschreibt. Auch nachdem ihr das Versteck eines bestimmten Objektes kennt, könnt ihr dieses Wissen nicht in allen Situationen, in denen es Sinn ergeben würde, einsetzen. Die Reihenfolge, in denen ihr für Fortschritte durch manche der Dialogbäume gehen müsst, ist zudem ab und zu nicht logisch nachvollziehbar. Somit verdienen die enthaltenen "Dialogrätsel" diesen Namen deshalb nur zum Teil.Positiv überrascht hat mich Twelve Minutes definitiv mit der Vielzahl an unterschiedlichen Handlungsverläufen – wobei ihr tatsächlich nur bei einem bestimmten Verlauf des Abends letztlich auch bis zu den Credits gelangt. Wie sich selbst scheinbar winzige Kleinigkeiten auswirken und wie durchdacht die Spiellogik insgesamt ist, finde ich bemerkenswert. Ganz besonders, da die Handlung wie erwähnt fast ausnahmslos in den Räumen der besagten Zwei-Zimmer-Wohnung stattfindet.Trotz durch die Zeitschleife vorhandener Wiederholungen ist mir nie langweilig geworden. Nicht nur, weil die Story bis zum Schluss spannend ist – wobei sich beim Ende die Geister scheiden werden. Twelve Minutes sorgt überdies sinnvoll dafür, dass ich nicht alles noch mal machen oder anhören muss. So können die meisten Dialoge vorgespult werden (die Ingame-Zeit springt dann weiter, sodass euer Zeitmanagment innerhalb der namensgebenen zwölf Minuten dennoch stimmen muss). Ein anderes Beispiel: Verstecke ich mich im Schrank, brauche ich nicht minutenlang auf das Eintreffen des Cops warten, sondern die Uhr springt bis zu dessen Ankunft weiter. Glaubt ihr, einen Fehler gemacht zu haben, reicht das fast jederzeit mögliche Verlassen der Wohnung, um einfach einen neuen Loop zu starten.Der größte Schwachpunkt von Twelve Minutes betrifft tatsächlich die technische Umsetzung. Präsentation und Grafikstil gefallen mir gut, gerade auch aufgrund der Vogelperspektive, bei der man wie von oben in einen Schuhkarton hineinschaut. Die oft hakeligen Animationen und vor allem die ständig fehlerhafte Kollisionsabfrage aber nerven und stören vor allem dezent die Atmosphäre.Aufgrund des so winzigen Schauplatzes und der sehr überschaubaren Zahl an Charaktermodellen wäre gerade in diesem Bereich gewiss deutlich mehr drin gewesen. Die Spielzeit finde ich hingegen absolut in Ordnung. Ich brauchte etwa 4,5 Stunden – da ich selbst einmal eine Dreiviertelstunde nach dem nächsten Puzzlestück zum Vorankommen suchen musste, halte ich bei dem Adventure eine recht breite Spielzeit-Spannbreite für möglich: Ihr könntet schon in drei Stunden durchkommen oder auch etwas länger als ich brauchen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)