Triangle Strategy Test+

Teaser In dem Titel von Square Enix schlagt ihr Rundentaktik-Gefechte im Stil von Final Fantasy Tactics und beeinflusst auf spannende Art eure Party bei Abstimmungen darüber, wohin die Reise geht.

Der Grafikstil von Triangle Strategy versprüht jede Menge Charme.

Großer Story-Fokus

Am linken Bildrand seht ihr, wie eure Party nach der einführenden Diskussion der Lage abstimmen will. Sprecht ihr die anderen an, seht ihr eine Prognose in Worten, wie groß die Chancen sind, jemanden von ihrem Standpunkt abzubringen.

Die Waage des Urteils

Im Fußspuren-Menü könnt ihr nachsehen, wie ihr euch in der Vergangenheit entschieden habt.

Was wäre, wenn....

Durch Gespräche mit NPCs und die Untersuchung der Umgebung schaltet ihr neue Argumente frei, um die Abstimmung in eurem Sinne zu beeinflussen.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobal2018 veröffentlichte Square Enix mit Octopath Traveler (im Test, Note 8.5 ) ein klassisches JRPG, das insbesondere durch seinen Grafikstil Aufsehen erregte. In einer Art Mischung aus 16-Bit-Ästhetik aus der SNES-Ära und Paper Mario bewegen sich 2D-Sprites durch eine dreidimensionale Welt, die aber durch den eckigen Look und ebenfalls pixelige Texturen wie ein Diorama wirkt. Abgerundet wird das ganze durch mit aktueller Technik schön in Szene gesetzte Beleuchtung, Gewässer und Effekte.Der japanische Publisher werkelt ebenfalls an Remakes zuundin dem Stil. Unter dem ungelenken Namenerscheint nun aber in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Artdink ein ganz neues Spiel in dem “HD-2D” getauften Stil. Zudem ist Triangle Strategy kein JRPG, sondern Rundentaktik, wenn auch mit großem Story-Fokus. Im Zuge der Handlung werdet ihr dabei immer wieder Entscheidungen fällen, die euch dazu nötigen sollen, zwischen Freiheit, Moral und Nutzdenken abzuwägen. Letztlich kocht Triangle Strategy hier auch nur mit Wasser. Warum die Entscheidungen trotzdem zu den Stärken gehören und Taktik-Freunde ohne Story-Allergie auf ihre Kosten kommen werden, verrät euch der Test.Der Name Artdink ist in meinem Kopf untrennbar verbunden mit dem kuriosen, einem Fighting Game, in dem Bauarbeiter sich an die Steuer von Bulldozer, Kran und Co. setzen, um sich zu vermöbeln. Viel größer könnte der Kontrast zu Triangle Strategy nicht ausfallen. Die Geschichte macht einen ebenso großen Teil der Spielerfahrung aus wie die Kämpfe und nimmt sich sehr ernst.Der Kontinent Norzelia wird von drei Reichen bestimmt. Das Königreich Glenbrock ist fruchtbar und floriert durch Handel, der Gottesstaat Heissand ist durch sein Salzmonopol unverschämt reich, während das eisige Großherzogtum Aesfrost auf sämtlichen Erzvorkommen sitzt. Ihr werdet als junger Mann Serenoa bald zum regierenden Fürsten eines Lehens von Glenbrock. Ohne zu viel zu verraten: Der Frieden in Norzelia hält nicht lange an und so findet ihr euch mit eurer Länderei bald isoliert zwischen den Großmächten Aesfrost und Heissand wieder und kämpft um eure Unabhängigkeit und die Zukunft des Kontinents.Die Story verzichtet dabei größtenteils auf Fantasy-Elemente. Drachen und Monster treten hier nicht auf. Stattdessen spielen die Ränkespiele der Mächtigen, die Gesellschaftssysteme der Nationen und ihre dunklen Geheimnisse eine Rolle. Gleichzeitig ist das Personal nicht zu ausufernd, die Zustände in Norzelia schon fast auf Märchen-Niveau zugespitzt. So ist Salz als weißes Gold das zentrale Bedarfsgut, ohne das niemand leben kann. Gerade in der Mitte der Handlung geht die Dramatik auf, wenn Serenoa nur Spielball fremder Mächte ist. Hier drehen sich die zu treffenden Entscheidungen darum, wie weit ihr bereit seid, euch zu erniedrigen, um das Überleben eures Hauses zu sichern. Mithin kommt die Melange aus Gebrüder Grimm und Game of Thrones aber dann doch ins Stolpern. Manche Twists wirken schlicht zu erzwungen und die Schurken und Schurkinnen sind zu übertrieben in ihrer Bösartigkeit. Wer allergisch darauf reagiert, wenn Cutscenes nach den Kämpfen besiegte Bösewichter problemlos entkommen lassen, wird sich bei Triangle Strategy des Öfteren aufregen.Ihr bewegt euch nicht frei über die Landkarte, sondern wählt dort nur in jedem der Story-Kapitel Events aus, die als vollvertonte Cutscenes in der Ingame-Grafik abgespielt werden. Dazu könnt ihr in optionalen Cutscenes verfolgen, wie andere Charaktere ihre nächsten Schritte vorbereiten, die euch dann später in der Geschichte einholen. Wer das alles wegdrückt, kann sich über die regelmäßigen Kurzzusammenfassungen der jüngsten Szene freuen. Wer sich die sowieso schon teils zu Redundanzen neigenden Dialoge durchliest (oder vortragen lässt), fragt sich allerdings bald, warum immer nochmal alles von der Erzählerin aufgetischt wird. Wenn ihr jedoch die ganzen zentralen Ereignisse der Reihe nach angesehen habt, wird irgendwann der rote Punkt für storyrelevante Ereignisse mit einer Lupe oder einer Waage versehen. Ersteres versetzt euch in kleine Areale wie Städte und Berghänge. Hier könnt ihr mit NPCs reden und Ecken, Räume und Dächer nach glitzernden Punkten abgrasen, was euch Heilitems, Aufwertungsmaterialien oder Geld beschert. Das ist sehr häufig vor einer Schlacht an dem Ort der Fall und eine schöne Art, euch schon mal ein Gefühl für das Terrain zu geben.Die Waage wiederum markiert eine anstehende Abstimmung. Wie eingangs erwähnt, sind diese ein groß vermarktetes Feature von Triangle Strategy. Nahezu in jedem Kapitel seht ihr euch mit einer Abstimmung konfrontiert. Anfangs geht es nur darum, wohin eure Truppe als nächstes reist, doch schon bald geht es darum, ob ihr euch in krumme Geschäfte verwickeln lasst oder welche Nation ihr in einer Krise um Hilfe bittet. Gleichermaßen gibt es zunächst nur zwei Optionen. Später müsst ihr zwischen den Wünschen der drei zentralen Vertrauten wählen: Serenoas mitfühlender Verlobter Frederica, seinem besten Freund, dem heißblütigen Prinzen Roland, und seinem treuen, nüchternen Berater Benedict.Ihr bestimmt den Pfad allerdings nicht direkt. Eure von der Geschichte vorgegebenen sieben engsten Verbündeten stimmen ab. Damit der von euch gewünschte Pfad gewinnt (anfangs sind es zwei Optionen, im späteren Verlauf drei), müsst ihr Party-Mitglieder in kurzen Dialogrätseln von ihrer Meinung abbringen. Auch hier habt ihr oft die Möglichkeit, euch vorher in der Stadt umzusehen und -hören. Dadurch sammelt ihr neue Informationen, die ansonsten mit einem Schloss versiegelte Argumente in den Multiple-Choice-Dialogen entsperren. Schön dabei: Freigeschaltete Antworten sind nicht immer die beste Wahl, sondern ihr müsst bei der Wahl der Argumente den Charakter eurer Verbündeten richtig einschätzen. Die Abstimmung mit der sogenannten Waage des Urteils mag theatralisch sein, aber die Abstimmung bleibt spannend, denn ihr erfahrt erst dann, wer die Meinung wie von euch gewollt geändert hat.Für den Test habe ich immer wieder alternative Spielstände erstellt, um auch die anderen Routen anzuspielen, in einem Fall führte ich diesen Spielstand länger weiter. Dabei zeigten sich vor allem kurzfristige, aber deutliche Unterschiede: Ihr erlebt teils nur denselben Kampf auf unterschiedlichen Seiten, doch oft genug fechtet ihr ganz andere Kämpfe auf Karten aus, die ihr sonst nicht zu Gesicht bekommt. Auch kann es sein, dass ihr eine Zeit lang Party-Mitglieder verliert oder Orte zerstört werden, die dann in späteren Story-Sequenzen entsprechend aussehen. Längerfristig jedoch gibt es keinen Einfluss auf den größeren Story-Verlauf. An gewissen Punkten geschehen so oder so dieselben Dinge (das lässt sich auch gut im praktischen “Fußspuren”-Menü überprüfen, in dem ihr alle möglichen Abzweigungen seht, die sich regelmäßig wieder zu einem Strang vereinen). Da die Entscheidungen oft auf sehr unterschiedliche Optionen ausgelegt sind, führt das auch dazu, dass bei manchen Pfaden die weitere Entwicklung logisch aus der vorhergegangenen hervorgeht, von anderen Pfaden kommend jedoch erzwungen wirkt.Gegen Ende wartet schließlich eine wirklich schicksalhafte Entscheidung, mit der ihr die Weichen stellt, welchen Ausgang die Story nimmt. An der Stelle ist es auch möglich, dass Mitglieder die Party dauerhaft verlassen. Es ist schade, dass sich diese Entwicklung nicht dynamischer ergibt. Aber da ich zu diesem Zeitpunkt in die Figuren investiert war, verfehlte die Aussicht, Verbündete zu verlieren, ihre Wirkung nicht. Allerdings bleibt bei der Entwicklung der Figuren einiges Potenzial liegen. Die Gruppe um Serenoa ist ständig so mit den großen Entwicklungen beschäftigt, dass zwischenmenschliche Momente meist auf der Strecke bleiben. So wirkt die Annäherung zwischen Serenoa und seiner arrangierten Verlobten recht sprunghaft, weil stets etliche Stunden zwischen Szenen liegen, in denen sie über ihre Beziehung reden.Dazu gibt es immer wieder die Möglichkeit, bei der Erkundung NPCs eine Antwort auf Fragen zu geben. Dabei habt ihr drei Optionen, die ausgehend von Moral, Freiheit oder Nutzdenken argumentieren (zum Beispiel, dass ein Mädchen nicht weit draußen Verstecken spielen soll, weil sich sonst ihr Vater sorgt; dass es frei spielen soll und alles andere egal ist; dass es darauf schauen soll, welche Fähigkeiten es im Spiel verbessert und diese zum Wohl seiner Familie einsetzen soll). Das wird begleitet von der Einblendung “Serenoas Gesinnung hat sich gefestigt”. Schön ist an dem System, dass nicht stumpf die Antwortmöglichkeiten farblich nach Gesinnung markiert sind. Doch das System ist sehr undurchsichtig. Ihr habt keinerlei Anzeige, wo Serenoa mit seinen Überzeugungen steht, und zuweilen kommt die Einblendung auch nach der Platzierung von Truppen oder beim Einkaufsbummel. Der Satz erinnerte mich daher stark an die Augenwischerei von “Clementine wird sich daran erinnern” aus den Telltale-Adventures. Das Spiel behauptet, dass sich je nach Serenoas Gesinnung andere Figuren der Party anschließen. Allerdings änderte sich bei mir meist nur, wann ich ein neues optionales Party-Mitglied erhielt (dazu später mehr). Tatsächlich hat sich aber ein einziges Party-Mitglied auf dem zweiten Spielstand nie gemeldet (wobei ich auf diesem in der ersten Spielhälfte blieb).