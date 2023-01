Tortuga - A Pirate's Tale Test+

Teaser Rüdiger ruft in diesem Test alle Mann an Deck, wenn es ihn mit seinen Piraten nach Tortuga verschlägt. Auf der Jagd nach Ruhm, Rum und Reichtum gerät er in rundenbasierte Seeschlachten und Textabenteuer.

Tortuga - A Pirate's Tale baut technisch auf Port Royale 4 (Pirates!, Redguard und dem Quasi-Vorgänger Herrscher der Karibik. Ihr schlüpft in die Rolle eines aufstrebenden Freibeuters in der Karibik des 18. Jahrhunderts, der in der Neuen Welt Reichtum, Ruhm und Rum sucht. Dazu heuert ihr eine Crew verwegener Tunichtgute an, stecht mit einem holzwurmstichigen Kahn in See und hisst die Totenkopfflagge.

Ahoi, ihr Landratten! Ich bin Rüdiger Steidle und habe für euch und GamersGlobal beim neuen Piraten-Abenteuer von den Gaming Minds Studios angeheuert. Keine Sorge, ich erspare euch weiteres nautisches Kauderwelsch – aber das Thema lädt eben einfach dazu ein, mal den inneren Seemann rauszulassen. Und die Sprecher im Spiel können der Versuchung auch nicht widerstehen.baut technisch auf Im Test 7.5 ) vom gleichen Entwicklerteam auf, orientiert sich aber spielerisch wesentlich stärker an den Klassikernund dem Quasi-Vorgänger. Ihr schlüpft in die Rolle eines aufstrebenden Freibeuters in der Karibik des 18. Jahrhunderts, der in der Neuen Welt Reichtum, Ruhm und Rum sucht. Dazu heuert ihr eine Crew verwegener Tunichtgute an, stecht mit einem holzwurmstichigen Kahn in See und hisst die Totenkopfflagge.

Der Abenteurermodus gibt euch eine gute Übersicht über die Karte.

Ein Piraten-Mix

Wie die Vorbilder verschmilzt Tortuga - A Pirate's Tale mehrere Genres, vor allem Action-Adventure, RPG und Taktik. Das Spiel gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile. Im Abenteuermodus segelt ihr mit eurem Schiff in der Verfolgerperspektive durch das Karibische Meer, erkundet die Umgebung, lauft Häfen an, erledigt Aufträge und haltet nach Beute Ausschau. Stolpert ihr über ein Handelsschiff oder einen Konvoi, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ihr könnt euer Opfer so weit einschüchtern, dass es euch freiwillig einen Teil seiner Ladung überlässt, oder es kommt zum Gefecht.



Die Hexfelder im Kampf sind hilfreich um Distanzen abzuschätzen und warnen vor potentiellen Gefahren.

Scharmützel im Hexfeld

Tortuga wird in den Seeschlachten zum rundenbasierten Taktikspiel: Ihr schickt eure Flotte Zug um Zug über eine Hexfeld-Karte und beharkt eure Gegner mit Kanonensalven. Im Wesentlichen kommt es darauf an, eure Schiffe in die optimale Position zu manövrieren, um die maximale Feuerkraft zum Tragen zu bringen. Ein paar Feinheiten wie Spezialfähigkeiten, Upgrades, Panzerung und ein rudimentäres Schadensmodell sorgen für erweiterte Spieltiefe. Letzteres kommt jedoch in den Kämpfen kaum zum tragen. Auswirkungen durch Beschädigungen treten erst in Kraft, wenn euer Schiff schon kurz vor der Versenkung steht.

Unterm Strich fallen die Seegefechte aber trotzdem ein wenig simpel aus und erweisen sich obendrein als etwas zufallsabhängig: Auf welche Gegner ihr trefft, wird genauso ausgewürfelt, wie wieviel Schaden eure Kanonaden anrichten. Manchmal versenkt ihr einen Rivalen mit einer einzigen Breitseite, ein andermal entwickeln sich minutenlange spannende, aber mitunter auch frustrierende Kurvenkämpfe.



Geentert und duelliert wird mit Text. Eine erweiterte Kampfmechanik für diese Situationen gibt es nicht.

Das ABC der Enterkämpfe

Schafft ihr es, einen gegnerischen Kahn zu entern oder einen Landungstrupp bei einer Siedlung abzusetzen, wird Tortuga sogar zum Text-Adventure. Statt der Action-Duelle aus Sid Meiers Vorbild erwarten euch Textmenüs, in denen ihr in mehreren Runden eure Gefechtstaktik auswählt. Über Erfolg oder Niederlage entscheidet auch in diesem Fall Fortuna, wobei ihr eure Chancen mit diversen Upgrades und Skills verbessern könnt. Auch wenn die Begegnungen nett beschrieben sind und sich nicht allzu oft wiederholen – weniger spektakulär kann man Piratenduelle wohl kaum umsetzen.



An Land habt ihr ein paar Beschäftigungsmöglichkeiten. In der Taverne gibt es Missionen, Rum und vielleicht ein paar Recken.

Geschäftiges Piratenleben

Ansonsten bleibt Tortuga recht nahe an den Vorbildern. Ihr könnt etwas Handel treiben, in Hafenkneipen und bei Gouverneuren Aufträge an Land ziehen, Erfahrungspunkte verdienen, damit neue Fähigkeiten und sonstige Vorteile freischalten, einer recht umfangreichen Hintergrund-Story rund um die spanische Schatzflotte folgen, euren Schiffe mit diversen Rüstsätzen aufmotzen, euch ein Piratennest mit Gratis-Reparatur und Schatzversteck einrichten sowie euren Ruf bei den vier rivalisierenden Kolonialmächten, Spanien, England, Frankreich und den Niederlanden, steigern. Solange ihr eure Crew mit genügend Rum und großzügigen Beuteteilen bei Laune haltet, könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Diese spielerische Freiheit ist vielleicht die größte Stärke von Tortuga.



Meinung: Rüdiger Steidle Die ersten Spielstunden in Tortuga waren grandios: Die Piraten-Atmosphäre haben die Entwickler genial eingefangen! Von den Illustrationen über die malerische Spiellandschaft, die herrlich klischeeverliebten, von enthusiastischen Sprechern vorgetragenen Geschichten bis hin zur stimmigen Musikbegleitung und den Sound-Effekten passt einfach alles. Schnell sind die ersten Seegefechte gewonnen, aus der armseligen Schaluppe wird eine schnittige Fregatte, weitere Korsaren schließen sich meiner Flotte an, schon quillt der Laderaum über vor Dublonen und Hehlerware. Die kleinen Missionen an jeder Ecke und die Möglichkeit, meinen Spielcharakter und meine Schiffe weiterzuentwickeln, motivieren ungemein.

Der anfängliche Enthusiasmus hat bei mir aber schnell nachgelassen, denn die Seegefechte laufen auch mit stärkeren Schiffen immer wieder ähnlich ab und sind für meinen Geschmack obendrein zu zufallsabhängig. Und die Textadventure-Enterkämpfe finde ich einfach nur enttäuschend. Dazu kommen kleine Nervigkeiten wie die automatische Kamera, die immer mal wieder wichtige Ereignisse verpasst und die Perspektive verstellt, oder die im späteren Spielverlauf allzu aufdringlichen Piratenjäger.



Schade! Mit mehr Tiefgang und Abwechslung im Strategieteil wäre deutlich mehr drin gewesen. Für einen schnellen Abstecher in die Tropen ist Tortuga Tortuga - A Pirate's Tale allemal zu empfehlen, auf Dauer möchte ich in Gaming Minds' Version der Karibik aber keinen Urlaub machen – auch nicht zum aktuellen Angebotspreis für den Exklusivtitel im Epic Store.

TORTUGA - A PIRATE'S TALE PC XOne Xbox X PS4 PS5

Einstieg/Bedienung Leichter Einstieg

Einfach verständliche Bedienung Spieltiefe/Balance Reicher Genremix

Viel spielerische Freiheit

Motivierender Spielfortschritt

Abenteurer-Modus ermöglicht freies Spiel

Rundentaktik bietet auch mit mehreren Schiffen viel Kontrolle

Kämpfe sind spannend... Repetitive Ereignisse

Wenige Tiefe bei den Seeschlachten

Textbasierte Entergefechte

Beschädigungen wirken sich zu spät aus

Kaum Zufallsereignisse

... können aber auch langatmig werden Grafik/Technik Wunderschöne Illustrationen

Atmosphärische Weltgestaltung Automatische Kamera verstellt Perspektive Sound/Sprache Piratige Musik

Kernige Seebären-Sprüche

Enthusiastische Sprecher

Deutsche Vertonung ist gut Kann etwas eintönig werden Multiplayer

Nicht vorhanden. 6.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Minimum: Intel Core i5 2400s mit 2,5 GHz oder AMD FX 4100 mit 3,6 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 680 oder AMD Radeon HD7970



Maximum: Intel Core i5 7400s mit 3,5 GHz oder AMD Ryzen 5 mit 3,4 GHz, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start Intel Core i5 2400s mit 2,5 GHz oder AMD FX 4100 mit 3,6 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 680 oder AMD Radeon HD7970Intel Core i5 7400s mit 3,5 GHz oder AMD Ryzen 5 mit 3,4 GHz, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal