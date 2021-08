Teaser Der Indie-Plattformer lässt euch jederzeit zwischen der zweiten und dritten Dimension wechseln. Diese Mechanik ermöglich interessante Puzzles, kann in Kombination mit anderen Elementen aber verwirren.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDank Titeln wieundhat das Genre der Puzzle-Plattformer sich eine eigene kleine Fanbase aufbauen können. Doch die Ursprünge dieser Spielart liegen viel weiter zurück. Bereits Titel wievon 1991 oder das Ur-von 1989 könnte man der Kategorie zuordnen. Und auch große Vertreter wie Rayman Legends (im Test, Note: 9.5) oder Super Mario Odyssey (im Test, Note: 9.5) sind keine reinen Hüpfspiele mehr, sondern erfordern an manchen Stellen etwas Hirnschmalz.Das Entwickler-Studio Dietzribi wagt sich mit Toodee and Topdee nun ebenfalls in das Feld der Jump-and-Runs mit Rätseleinschlag. Dabei hat sich das Team einen ganz besonderen Kniff einfallen lassen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Und zwar steuert ihr zwei Charaktere, die sich jeweils in einer eigenen Dimension bewegen. Toodee läuft und hüpft in einer 2D-Sidescroller-Umgebung herum, während ihr das Geschehen nach dem Wechsel auf Topdee aus der isometrischen Perspektive verfolgt und mehr ein abgespecktes Action-Adventure vorgesetzt bekommt. Letztlich müssen aber beide Charaktere zum Abschluss eines Levels in dessen Ziel angekommen und dazu müssen sie sich natürlich unter die Arme greifen. Denn was in einer Dimension passiert beeinflusst auch die andere.Herausgekommen ist ein charmanter Puzzle-Plattformer, mit dem Genre-Fans sicherlich viel Freude haben werden. Doch bevor ihr Luftsprünge macht, solltet ihr zunächst meinen Test ansehen oder zumindest lesen. Denn Toodee and Topdee hat doch ein, zwei Ärgernisse, die aber keine Dealbreaker sind.