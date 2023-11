Tim Reporter - Die Zigarren des Pharaos Test+

Teaser Wenn sich der Entwickler zum Launch für die Probleme entschuldigt und der Publisher keine Testversion verschickt, ist das kein gutes Signal. Unser Test musst tatsächlich eine Kaufwarnung aussprechen.

Es gibt auch echte Rätsel, bei denen ihr auch mal Figuren verschieben müsst, um gleich mehrere Lichtstrahlen korrekt umzuleiten. Zumeist haben die (puzzlelastigen) Aufgaben aber Minispiel-Charakter.

Ausgeschmücktes Comicbuch

Die Actionpassagen, hier eine der Fluchtsequenzen, sind (nicht nur gefühlt) der zentrale Bestandteil des Gameplays. Oft erlebt ihr diese Abschnitte auf der Verfolgerperspektive, manchmal lauft ihr aber auf die Kamera zu. Wenn ihr Pech habt, klappt das Umschalten der Kamera nicht und ihr scheitert daran statt an den Quick-Time-Events.

Puzzles, Action und hohe Linearität

Ab und zu schlüpft ihr auch in die Rolle von Hund Struppi, den ihr aus der Ego-Ansicht mit Blick auf dessen feuchtes Näschen steuert. Putzig, aber spielerisch selten gut.

Viele, teils gravierende Bugs

Meinung: Benjamin Braun Tim & Struppi - Die Zigarren des Pharaos hätte ein tolles Spiel werden können. Der Grafikstil gefällt mir gut und ich finde, dass Pendulo die Vorlage insbesondere in Bezug auf den Humor weitgehend gelungen einfängt. Auch die Mischung aus Rätseln und Action passte für mich an sich. In beiden Bereichen glänzt das Spiel aber schon nicht mit außergewöhnlichen Ideen, was allein eine Topwertung unmöglich machte.



Meinung: Benjamin Braun Tim & Struppi - Die Zigarren des Pharaos hätte ein tolles Spiel werden können. Der Grafikstil gefällt mir gut und ich finde, dass Pendulo die Vorlage insbesondere in Bezug auf den Humor weitgehend gelungen einfängt. Auch die Mischung aus Rätseln und Action passte für mich an sich. In beiden Bereichen glänzt das Spiel aber schon nicht mit außergewöhnlichen Ideen, was allein eine Topwertung unmöglich machte.

Im aktuellen Zustand allerdings sind die Probleme deutlich größer und in Teilen wohl auch nicht mehr korrigierbar, da sie mehr auf schlechtes Design als auf handfeste Bugs zurückzuführen sind. Völlig inakzeptabel sind zudem die vorhandenen Fehler, die mich immer wieder zu einem Neustart zwingen, weil plötzlich Hotspots nicht mehr verfügbar sind oder sich Tim erst gar nicht mehr bewegen lässt. Ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, ob das auf PC oder PS5 anders ist. Die von mir gespielte Version auf Xbox Series X verdient sich allerdings keine gute Note und aktuell eine Kaufwarnung an alle, für die grobe Bugs ein No Go sind.

Im oben eingebetteten 4K-Video sieht ihr dabei stets den "Performance-Modus" auf Xbox Series X.Wie der Untertitel bereits zum Ausdruck bringt, basiert Die Zigarren des Pharaos auf dem gleichnamigen Band des belgischen Comickünstlers Hergé. Entwickler Pendulo Studios hält sich dabei im Kern eng an die Vorlage. Ihr landet hier in der Rolle von Rothaar-Tolle Tim also auf einem Kreuzfahrtdampfer, macht Bekanntschaft mit Professor Siclones und stoßt auf die namensgebenden Zigarren, die ein ägyptisches Logo tragen. Über das Rote Meer und das heutige Saudi-Arabien führt euch die Reise bis nach Indien. Ihr erlebt praktisch alle Schlüsselszenen der Vorlage, verbringt aber allein im Pharaonengrab in Ägypten erheblich mehr Zeit, als die Comicbuch-Vorlage abbildet.Die Erweiterungen bleiben dabei vor allem spielerischer Natur, während ihr vor einem offenbar verrückt gewordenen Verbündeten oder dem tollpatschigen Ermittler-Duo Schulze und Schultze flüchtet, die Tim (statt den wahren Verbrechern) auf Schritt und Tritt folgen. Dabei bleibt auch ein Rollenwechsel nicht aus. Ihr steuert nämlich nur nur Tim, sondern auch seinen treuen Begleiter Struppi. Das weiße Hündchen darf dabei natürlich auch seiner Lieblingsbeschäftigung, der Katzenjagd, nachgehen, während ihr aus der Ego-Perspektive auf Struppis feuchtes Näschen blickt.Atmosphärisch ist das dank stilvoller Grafik, meist hochwertigen Animationen, guten deutschen Sprechern und nicht zuletzt dem überwiegend gut eingefangenen Humor der Vorlage gar nicht mal schlecht und in einzelnen Szenen sogar ein Fest für Fans. Brillant ist das Spiel aber auch in der Hinsicht nicht, macht sich jedoch mit spielmechanischen und vor allem technischen Macken das Leben unnötig schwer.Wie eingangs bereits erwähnt, setzt Pendulo in seinem neuen Spiel auf eine Mischung aus mehr oder weniger klassischen Rätseln und Action-Sequenzen. Die Rätsel haben überwiegend Minispiel-Charakter, während ihr beispielsweise an einem Schaltkasten über zig Schalter die richtige Einstellung finden müsst. An anderer Stelle macht ihr euch an einem Funkgerät zu schaffen und müsst zwei Frequenzen exakt synchronisieren, um ein Ablenkungsmanöver zu starten. Es gibt auch Schiebepuzzles, bei denen ihr etwa einen Lichtstrahl auf einen bestimmten Punkt in einem Raum umleiten und auch die eine oder andere Safe-Kombination wartet darauf, herausgefunden zu werden.Da sind definitiv nette Sachen dabei, wenn sie auch nicht über das Niveau des Genre-Standards hinaus kommen. Aufgaben, die man so im Adventure-Genre noch nie gesehen hat, findet ihr hier nicht. Inventar- und Kombinationsrätsel gibt es nur ansatzweise, denn ihr könnt eingesammelte Items nicht beliebig mit Hotspots verwenden (es nicht mal versuchen), sondern nur mit denen, die dafür vorgesehen sind. Oft dürft ihr sie sogar erst dann mitnehmen, wenn Tim durch das Untersuchen anderer Hotspots auf die Idee gekommen ist, dass er die Sachen brauchen könnte. Sofort sowohl einen Besen als auch einen Haken nehmen und kombinieren, um damit eine Wandkarte aufzurollen, geht hier entsprechend nicht. Den Besen könnt ihr erst nehmen, wenn Tim die Wandkarte entdeckt hat. Den Haken erst, wenn ihm bei dessen Verwendung mit der Wandkarte auffällt, dass er die Karte allein damit nicht ausziehen kann. Ein Hindernis ist das allerdings nicht. Im Rahmen des allgemein extrem linearen Verlaufs ist der verfügbare Aktionsspielraum örtlich stark begrenzt. Sehr weitläufige Areale gibt es gar nicht.Nicht nur gefühlt den Löwenanteil machen die Action-Sequenzen aus. Zumeist handelt es sich dabei um Verfolgungs- und Fluchtsequenzen, in denen ihr kleine QTEs bewältigen müsst. Die Laufsteuerung für Tim ist dabei halbautomatisch, viel mehr als ein bisschen nach links oder rechts abweichen geht gar nicht. Ihr könnt also kaum vom richtigen Pfad abweichen. Kollisionsfehler oder dass auch mal der Wechsel des Kamerawinkels nicht richtig funktioniert, können aber genauso schnell zum Scheitern führen wie zu viele Fehleingaben in den Quick-Time-Events. Sowohl diese Passagen als auch die stärker manuell gesteuerten wie eine Fluchtszene am Steuer eines Flugzeugs, sind fast ausnahmslos in sehr kurze Checkpoint-Häppchen unterteilt. Da man aber leicht und entsprechend oft scheitern kann, ist das Konzept eher der Atmosphäre abträglich, als dass es das Spielgefühl beflügeln könnte.Nicht anders sieht das in den Schleichpassagen aus. Nicht, weil sie viel Tempo rausnehmen, sondern da sie noch stärker Trial-and-Error-Anteile aufweisen. Das gilt nicht für einen sich bewegenden Scheinwerfer, dessen Lichtkegel ihr mit dem richtigen Timing entkommen müsst. Ob nun das Finden von Versteckmöglichkeiten oder das Abpassen der Momente, in denen alle Wachen in eine andere Richtung schauen, bei beidem muss ich letztlich viel ausprobieren, da ich aufgrund der Kameraperspektive nicht immer den nötigen Überblick habe. Nicht immer, aber immer öfter, um mal wieder auf einen uralten TV-Werbespot anzuspielen (in dem gibt es übrigens auch einen weißen Hund). Spielmechanisch sind Action und Schleichen also auch so schon nicht gerade optimal, das überschaubar komplexe Gameplay leidet allerdings vor allem unter handfesten Bugs.Es gibt Spiele, die so viel richtig machen, dass selbst eine Vielzahl an Bugs sie nicht völlig zerstören. Es gibt auch in Pendulos Abenteuer mit Tim und Struppi Fehler, die verschmerzbar wären. Zum Beispiel einer, bei Tim plötzlich komisch in der Luft hängt, sodass ich mich nicht mehr regulär mit ihm auf Hotspots zubewegen und mit diesen interagieren kann (mit etwas Geduld gelang es dann aber doch noch).Auch über die teils groben Lags in den Verfolgungs-Szenen, KI-Probleme in den Schleichpassagen, Texturnachlader oder Animationsfehler könnte ich hinwegsehen, wenn sie nur gelegentlich aufträten. Aber all das gibt es regelmäßig. Und wenn dann ab und zu auch noch eine Dialogzeile in der (an sich gut vertonten) deutschen Fassung entweder gar nicht abgespielt wird oder auf Englisch, wäre das allein nicht dramatisch, in der Summe allerdings bringen selbst solche Dinge leicht das Fass zum Überlaufen.Völlig inakzeptabel sind wiederum Fehler, die mehr als nur die Spielbarkeit reduzieren oder die Atmosphäre drücken. Gleich mehrere Male sorgte ein Fehler dafür, dass plötzlich sämtliche Hotspots fehlen. Die Interaktionspunkte sind dann aber nicht bloß nicht mehr sichtbar, ich kann sie auch nicht anwählen. Manchmal kann ich dieses Problem beseitigen, wenn ich ins Hauptmenü zurückkehre und beim "Fortsetzen" vom letzten Checkpoint erneut einsteige. Das funktioniert aber nicht immer. Genauso oft ist es nach diesem Schritt nicht mal mehr möglich, Tim überhaupt zu bewegen. Ich könnte jetzt positiv erwähnen, dass dieser Fehler immerhin bereinigt wird, wenn ich das Spiel komplett neu starte und fortsetze. Aber das ist halt keine Lösung, sondern ein Work-Around. Zudem sind zwar in Action-Sequenzen die Checkpoints äußerst zahlreich, an anderer Stelle falle ich durch das Neuladen aber doch weiter zurück, zum Beispiel vor eine Zwischensequenz. Da kommen dann fragwürdige Designentscheidungen zum Tragen, etwa dass ich die Cutscenes oder verpflichtende Dialoge nicht überspringen darf. Zum Durchspielen habe ich brutto zwischen acht und neun Stunden gebraucht, ohne die durch Bugs erzwungenen Neustarts erreicht man die Credits aber geschätzt locker in unter sieben Stunden.Dass Pendulo die gravierendsten Fehler in den kommenden Wochen (oder Monaten) noch abstellen kann, halte ich indes durchaus für möglich. Immerhin ist es ihnen ja auch gelungen, die von mir gespielten Demos bei einem Microids-Event und auf der Gamescom so hinzukriegen, dass keine groben Schwächen sichtbar wurden. Bei den allgemeinen Schwächen des Gameplays oder den teils fragwürdigen Designentscheidungen allerdings, sieht das anders aus. Stellt Pendulo die gröbsten Fehler noch ab, wären bis zu zwei volle Wertungspunkte noch drin, vielleicht sogar zweieinhalb, wenn auch noch andere kleinere Fehler korrigiert werden. Eine acht vorne halte ich aber auch langfristig für sehr unwahrscheinlich.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)