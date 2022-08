Thymesia Test+

Teaser Oftmals orientieren sich Soulslikes an Dark Souls. Doch die taiwanesischen Overborder Studios nehmen sich stattdessen ein Vorbild an Bloodborne – und schaffen dank eigener Ideen ein starkes Debüt.

Der farbige Part im Lebensbalken zeigt an, dass der Gegner verwundet ist. Jetzt müsst ihr mit der Klaue nachsetzen.

Schnelle, gnadenlose Kämpfe

Ihr könnt aus einer Vielzahl von Talenten wählen.

Bau dir deinen Corvus

Bosse gibt es in Thymesia nur wenige, die Designs schwanken in ihrer Qualität.

Gute Levels, wenig Bosse

Meinung: Dennis Hilla Es ist kein Geheimnis, dass Bloodborne für mich zu den besten Videospielen aller Zeiten gehört. Entsprechend heiß war ich auf Thymesia, denn Soulslikes gehen meistens eher in Richtung Dark Souls. Overborder Studio hat mich auch nicht enttäuscht, ich hatte sechs richtig spaßige Stunden mit dem Debüt – trotz diverser kleiner Schwächen.



Das liegt nicht zuletzt an dem extrem schnellen und fordernden Kampfsystem, dass euch dank der Wundenmechanik konstant dazu anhält, nah am Gegner zu bleiben und keine Chancen ungenutzt zu lassen. Dank kleinerer Unsauberkeiten und gelegentlichen Problemen bei der Kollisionsabfrage ist es zwar nicht perfekt, macht aber eine Menge Spaß und die Anpassungsoptionen durch die Talente bereichern das gesamte System ungemein. Jeder kleine Fehler wird bestraft, unfair wird das Ganze aber nie. Müsste ich die Mechanik in einem Satz zusammenfassen würde ich wohl sagen: Sekiro meets Bloodborne. Nicht der schlechteste Ansatz.



Allerdings hätte ich mir an einigen Stellen mehr Budget für die Entwickler gewünscht. Die starken Ideen für die Spielwelt und Story blitzen immer wieder auf, konnten aber letztlich nicht anständig umgesetzt werden. Wirklich spannenden Sammelkram gibt es eigentlich gar nicht. Und für ein Soulslike mangelt es einfach zu sehr an bombastischen Bosskämpfen, die sind in Thymesia zwar in Ordnung, aber mehr irgendwie auch nicht. Bei all dem Gemecker muss ich aber doch sagen, dass ich etwa sechs Stunden lang richtiggehend an den Controller gefesselt war. Das mag zwar etwas wenig Spielzeit sein, ist aber perfekt als schneller Happen zwischendurch. Die Nebenquests, die ihr nach dem Abschluss eines Gebiets angehen könnt, sind obendrein ein netter Bonus. Solltet ihr nach neuem Souslike-Futter oder einer anständigen Herausforderung suchen, macht ihr nichts falsch. Aber seid gewarnt, der Tod ist ein ständiger Begleiter.

Ein Spiel, so gut, dass selbst der fragwürdige technische Zustand im Anbetracht der Genialität schnell vergessen ist. Kampfsystem, Spielwelt, Lore, Setting, Bosse, einfach alles passt zusammen. Die Rede kann natürlich nur von Bloodborne (im Test, Note: 9.0) sein.Aus großem Erfolg resultieren große Nachahmer. So gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Nacheiferer, die sich der Soulslike-Formel bedienten. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und auch wenn sie stets eigene Elemente mitbringen, so ist die eigentliche Quelle der Inspiration doch immer ziemlich klar Dark Souls. Bloodborne hingegen wird vermutlich nur selten als Vorbild genommen. Vermutlich aus Ehrfurcht vor der genialen Vorlage. Mit Thymesia hat das junge taiwanesische Studio Overborder nun aber endlich ihr Debüt veröffentlicht, das sich an dem PS4-Exklusivtitel von 2015 orientiert. Allerdings mischt es Elemente von Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Note: 8.5) mit in das Kampfsystem und hat auch abgesehen davon noch ein paar Eigenheiten. Lasst es mich so sagen: Ich war trotz einiger Ärgernisse positiv überrascht…Anders als bei der breiten Konkurrenz, gibt es in Thymesia nicht wirklich Zusatzwaffen. Ihr schlagt mit dem Säbel zu und entzieht euren Feinden so Gesundheit und fügt ihr Wunden zu – angezeigt durch einen farbig markierten Bereich im Lebensbalken. Wenn ihr euch zu viel Zeit lasst und nicht weiter draufhaut, dann heilen die Wunden und die Gegner regenerieren sich bis zu einem gewissen Grad.Um die Wunden zu verschließen, müsst ihr mit eurer Klaue angreifen. Die hat noch eine andere Funktion, zu der ich aber erst später kommen werde. Mit einer von drei Wurf-Federn könnt ihr die Heilung weiter aufhalten, diese regenerieren sich auch mit der Zeit. Neben den Attacken mit Säbel und Klaue könnt ihr feindliche Angriffe bei richtigem Timing abwehren und fügt eurem Gegenüber direkt etwas Schaden zu.Natürlich könnt ihr auch schnelle Ausweichdashes vollführen, um Attacken zu entgehen. Einen Schild gibt es nicht, eine weitere Gemeinsamkeit mit Bloodborne. Die Kämpfe sind schnell, gnadenlos und verlangen durchaus einiges an Übung. Umso geiler ist es dann aber, wenn ihr alle Angriffe eines Bosses wegpariert, als wäre es nichts, und ihm anschließend mit Säbel, Klaue und Seuchenwaffen zusetzt. Ausdauer wie im Vorbild gibt es übrigens nicht.Moment, Seuchenwaffen? Was das nun wieder ist? Eine der besonderen Mechaniken von Thymesia. Durch einen aufgeladenen Klauenangriff erhaltet ihr eine Art Spektral-Version der Waffe eines Gegners. Nach einem Einsatz ist sie allerdings wieder weg. Später im Spiel könnt ihr aber auch dauerhaft eine oder gar zwei Seuchenwaffen mitführen, für deren Einsatz ihr Energie benötigt. Um sie überhaupt freizuschalten, sammelt ihr Fragmente in der Welt und von besiegten Feinden. Außerdem könnt ihr sie weiter aufleveln, so dass sie mehr Schaden verursachen oder weniger Energie kosten.Ganz allgemein gibt euch Thymesia viele Möglichkeiten an die Hand, den Charakter Corvus an euren Spielstil anzupassen. Durch Erinnerungssplitter, das Pendant zu Seelen, levelt ihr einen von drei Werte auf: Stärke, Vitalität und Seuche. Die verbessern jeweils euren Säbelschaden, eure Lebensenergie oder euren Klauenschaden.Mit jedem Levelaufstieg erhaltet ihr außerdem einen Talentpunkt, den ihr in einem der sechs Talentbäume ausgeben könnt. Noch mehr Schaden für Säbel oder Klaue, ein höheres Parierfenster, Boni beim perfekten Ausweichen und noch vieles mehr ist möglich. Allein das Experimentieren macht eine Menge Spaß, denn ihr dürft die Talente jederzeit neu verteilen. Tränke funktionieren wie in anderen Genre-Kollegen, ihr habt eine begrenzte Anzahl, die bei jeder Rast an einem Seelenthron aufgefüllt wird – hier levelt ihr auch auf und nach einer Pause sind alle Gegner wieder am Start.Allerdings kann der Lebenssaft durch Alchemieverstärker weiter verbessert werden. Mehr Flaschen, stärkere Heilung oder neue Slots, um Kräuter einzusetzen winken für die Ressource, die ihr von Zwischenbossen erhaltet. Kräuter verbessern die Heilung noch weiter oder schützen vor größerem Schaden. Das kennt man ähnlich von der Flasche der wundersamen Arznei aus Elden Ring.Beim grundsätzlichen Spielaufbau wurde Thymesia aber weder von From Softwares aktuellem Superhit, noch von Bloodborne inspiriert. Ihr spielt die Erinnerungen von Corvus nach, die jeweils ein eigenes Level darstellen. Das erinnert schon vielmehr an Demon’s Souls, auch wenn gerade mal vier Erinnerungen etwas dünn sind, zumal eine davon nur ein Bosskampf ist. Zwischen den Vergangenheitstrips haltet ihr euch im Hügel des Philosophen auf, der die Hubwelt darstellt, wo ihr etwas mit Aisemy quatschen könnt.Allerdings hat mich die Story von Thymesia ziemlich kalt gelassen. Im Königreich Hermes grasiert eine Seuche, irgendwas mit Blut, recht viel mehr ist nicht hängen geblieben. Es gibt quasi keine Cutscenes, nur gefundene Schriftstücke erzählen winzige Fragmente. Hier wird klar, wie viel stärker From Software in diesem Punkt ist.Auch beim allgemeinen Levelaufbau fallen die Entwickler hinter dem großen Vorbild zurück. Zwar sind die Abschnitte sinnvoll aufgebaut und lassen euch immer den Weg finden und es gibt sogar einige nützliche Abkürzungen. Aber so genial und einsaugend wie die Spielwelt von Bloodborne sind sie einfach nicht. Klar, der Vergleich hinkt etwas, aber man merkt Thymesia einfach den Indie-Ursprung an.Schade ist außerdem der Mangel an Bossen. Die warten jeweils am Ende eines Levels auf euch, viel ist das nicht. Die Designs sind auch nicht super-spektakulär, die Kämpfe punkten aber mit packender Musik und dem schnellen, fordernden Ablauf sowie mehreren Phasen. Allerdings sind Attacken, denen man nahezu nicht entgehen kann, immer unschön.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)