Teaser Das Echtzeit-Taktik-Spectaculum aus Ungarn lockt Kommandanten, denen der Sinn eher nach schneller Action und spannenden Ritter-Scharmützeln steht, als nach langwierigem Aufbau und Rohstoffsammelei.

In The Valiant entführen euch Entwickler Kite Games und Publisher THQ Nordic ins Hochmittelalter. Genauer gesagt begleitet ihr Ritter Theoderich von Akenburg und seinen Waffenbruder Ulrich von Grevel auf ihrem Kreuzzug ins heilige Land. Bei ihrem Kampf gegen die Sarazenen stöbern die beiden Kreuzfahrer unvermittelt ein Bruchstück eines uraltes Artefakt auf, das seinem Besitzer unbeschreibliche Macht verleiht, ihn allerdings auch zutiefst korrumpiert. Es kommt, wie es kommen muss: Die beiden Gefährten gehen im Streit auseinander und Theoderich hängt den Waffenrock an den Nagel.



Erst viele Jahre später, zurück im heimischen deutschen Reich, greift der Ritter erneut zum Schwert – um seinen verlorenen Kameraden aufzuhalten. Dafür bestreitet ihr zahlreiche Echtzeit-Taktik-Gefechte. Warum die spaßig ausfallen und was die kühnen Rittersleut um Theoderich wiederum von größerem Ruhm fernhält, verrate ich im Folgenden.

Ihr dürft Abwehranlagen und Wachtürme bauen sowie neue Truppen rekrutieren – trotzdem ist The Valiant mehr Taktik als Strategie.

Ober sticht Unter, Lanze sticht Reiter

Die ersten kurzen Einsätze erzählen mit ausufernden Engine-Sequenzen und kurzen Zeichentrick-Filmchen nicht nur die Vorgeschichte des Echtzeit-Taktikspiels, sondern bringen euch auch die Grundlagen der Steuerung bei. Ihr kontrolliert keine großen Truppen-Verbände, sondern kleine Formationen (anachronistisch ausgedrückt: Squads) von Bogenschützen, Schwertkämpfern, Speerträgern, Axtschwingern oder Reitern, die in ein gut funktionierendes Stein-Schere-Papier-System eingegliedert sind. So brillieren Pikeniere gegen Kavallerie, ziehen gegen Nahkampf-Experten aber den Kürzeren.



Alle Einheiten verfügen außerdem über eine oder mehrere Spezialfertigkeiten. Beispielsweise können Bogenschützen Feinde kurzzeitig verlangsamen, um Abstand zu gewinnen. Die Herausforderung bei den üblicherweise recht kompakten Rangeleien ist es, die richtigen Truppen auf die passenden Gegner zu hetzen und die Sonderfähigkeiten optimal zu timen, um die Schlagkraft eurer Streiter zu maximieren. Die KI ist ziemlich gut darin, beispielsweise ihre Ritter regelmäßig aus dem Clinch zurückzuziehen, um mit ihnen wenig später erneut Opfer niederzureiten. Aber wenn ihr schon Erfahrung in der Total War-Serie oder vergleichbaren Titeln gesammelt habt, werdet ihr den Bogen auch bald raus haben.

In Wäldern oder im hohen Gras könnt ihr Reserven verbergen und eure Gegner in Hinterhalte locken.

Nicht wirklich neu, aber gut gemischt

Auch wenn The Valiant nichts wirklich neu erfindet, sorgen ein paar Feinheiten der Spielmechanik und Anleihen an andere Genres doch immer wieder für spannende Schlachten. Beispielsweise könnt ihr eure Streiter im hohen Gras oder zwischen Bäumen verbergen und mit etwas Glück allzu vorwitzige Kontrahenten in einen Hinterhalt locken.



Außerdem lest ihr im Spielverlauf immer mehr Getreue auf, die euch von einer Mission zur nächsten begleiten, dabei Erfahrung und Ausrüstung sammeln und ganz eigene Tricks auf Lager haben. Held Theoderich persönlich kann beispielsweise die Moral von Verbündeten stärken oder einem Sturmangriff den Wind aus den Segeln nehmen. Dazu füllen gewisse Truppen durch Schaden eine Vergeltungsleiste auf, mit der ihr besonders mächtige Attacken entfesselt. Talente und Fähigkeiten (darunter passive Buffs für den Trupp eines Kommandanten) eurer Gefährten verbessert ihr über Talentbäume. Die Zahl an Helden, die ihr in einer Mission einsetzen könnt, ist dabei begrenzt. Zusätzlich heuert ihr für Missionen Söldner als Hilfstruppen an – allerdings lassen die sich nicht verbessern und sie sammeln entsprechend in Gefechten keine Erfahrung.



Schließlich gibt es eine Handvoll Strategie-Elemente, darunter ein rudimentäres Ressourcen- und Bausystem, mit dem ihr in den Einsätzen frische Truppen ausheben oder Abwehranlagen errichten könnt. Ein vollwertiges Echtzeit-Strategietitel wird The Valiant damit aber nicht. Auch im Multiplayer-Modus (den ich im Test aus Zeitgründen nur gegen die KI ausprobiert habe) ähnelt das Spiel eher Taktik-Klassikern wie Warhammer 40.000 - Dawn of War oder Company of Heroes. Übrigens auch in puncto Spielgeschwindigkeit: Da man in Pausen keine Befehle geben darf, sind Maus- und Tastaturakrobaten klar im Vorteil.

