The Quarry Test+

Teaser Supermassive Games bleibt spielerisch nur bei der etablierten Film-Spiel-Formel, liefert inhaltlich aber ein launiges und hochgradig ansehnliches Splatterfest ab.

"Bleibt unbedingt nachts in der Hütte", sagt Campleiter Chris Hackett (David Arquette). Was die Jugendlichen verstehen: "Keiner da, Zeit für Party!"

Die Karre stirbt immer zuerst

Die witzigen Tutorial-Filme zu Quick-Time-Events, Entscheidungen und Co. sind äußerst charmant.

Warum so ernst?

Gerade zu Beginn kann manch fieses und kindisches Gekabbel gewisse Figuren unsympathisch machen. Doch so fehlerbehaftet die Figuren sind, die meisten mochte im am Ende.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal. Ein Testvideo mit eigenen Gameplayaufnahmen findet ihr ab morgen hier.Das Studio Supermassive Games ist bekannt für spielbare Horror-Filme. Mechanisch setzen die Briten auf kleine Erkundungsabschnitte, Quick-Time-Events und Entscheidungen mit Einfluss auf die körperliche Unversehrtheit der Figuren. Während das Erstlingswerk Until Dawn (im Test, Note 7.5 ) eine augenzwinkernde Hommage an Teenie-Slasher war, nahmen sich die folgenden drei Titel mit kürzerer Laufzeit Man of Medan Little Hope undaus der sogenanntenernster.Mit ihrem neuesten Werkzelebriert Supermassive nun wieder ein Kino-Genre der 80er und 90er: Den Monster-Film. Ein Rudel Teenager tut nachts in einem verlassenen Sommercamp nicht das, was ihnen eindringlich geraten wurde, und so fließt bald das Blut in Strömen. Dabei nimmt sich The Quarry angemessen wenig ernst und verortet sich deutlich im Territorium der Horror-Komödie. Warum mir The Quarry mehr Spaß machte, als ich nach meiner Preview erwartet habe, verrät dieser Test, bei dem ich möglichst wenig vorwegnehme. Daher halte ich mich auch damit zurück, um welche Art Monster es im Spiel geht.Die Handlung von The Quarry erstreckt sich nach dem Prolog über eine Nacht. Für meinen ersten Durchgang brauchte ich etwas über acht Stunden für den Auftakt und alle Kapitel, wobei die Laufzeit kürzer ausfällt, wenn Teile der Spielcharaktere vor dem Ende dahingerafft werden. Schauplatz des Spiels ist das Sommercamp Hackett’s Quarry auf dem Grundstück der Familie Hackett im Staat New York. Im Prolog lernt ihr das Pärchen Laura und Max kennen, die im Camp als Betreuer jobben wollen und schon eine Nacht früher anreisen, sich aber verfahren. Weil ihnen – Horrorfilm-typisch – plötzlich ein dunkler Schatten vors Auto springt, bauen sie einen Unfall. Beide machen darauf Bekanntschaft mit einem unheimlichen Polizisten (brillant verkörpert von) und... danach wird der Abend nicht besser für die beiden.Schnitt – zwei Monate später: Sieben Teenagern, ebenfalls alles Betreuer für die Camp-Kiddies, erleben den umgekehrten Fall und bleiben noch eine Nacht, nachdem alle anderen abgereist sind. Das ist kein Zufall: Der impulsive und trottelige Jacob beschließt, den Minivan der Gruppe zu manipulieren, um seine Sommeraffäre Emma noch zu einer Fernbeziehung zu überreden, bevor sich die Gruppe wieder in ihre Heimatstaaten verstreut. Als der Camp-Leiter Chris (David Arquette) feststellt, dass er die Teens nicht mehr vor Sonnenuntergang aus dem Camp bekommt, springt er in sein Auto und dampft ab. Am nächsten Morgen komme er wieder und helfe ihnen mit der Abreise, bis dahin sollen sie unbedingt die Nacht über das Haupthaus nicht verlassen. Dreimal dürft ihr raten, was die unbeaufsichtigten Jugendlichen nicht tun.The Quarry nimmt sich Zeit, seine Charaktere zu etablieren, bevor sich die Lage zuspitzt. So lernt ihr schnell, dass auch abseits der Emma-Jacob-Situation romantische Spannungen in der Luft liegen. Die schüchterne Künstlerin Abigail (Ariel Winter aka Alex Dunphy aus Modern Family) sammelt den Mut, sich an den unauffälligen Nick ranzuschmeißen. Der grüblerische Kryptozoologie- und Geister-Fan Ryan wiederum hat gleich zwei, die auf ihn fliegen: Die resolute, aber gutherzige Kaitlyn und den Pausenclown Dlyan. Die Frage „Wer mit wem“ zieht sich durch das Spiel, auch als längst schon Leib und Leben in Gefahr sind. Mir war das herzlich egal, aber ein anderer Aspekt bekommt zum Glück mehr Raum.Viel besser als die Schmonzetten-Momente und kleine dadurch angestoßene Charakter-Entwicklungen gefielen mir der konstante neckische Schlagabtausch untereinander. Als Jacob rhetorisch fragt, was er bloß statt einer Sommer-Liebelei von Emma erwartet habe holt Kaitlyn zu einer epischen Aufzählung aus: „Ehe, Haus, Kind, Affäre, zweites Kind, Scheidung, Alimente, Sorgerechtsstreit, unerwartete Versöhnung, Leeres-Nest-Syndrom, Enkelkind, Enkelkind, Enkelkind, Altersheim in enger Umarmung sterben und gemeinsam vergraben werden wie diese Skelette, die sie in Rom gefunden haben – oh warte, das ist die Liste für Ryan und mich.“ Und danach folgt erst eine abschließende Breitseite für Jacob.Während schon früh die obligatorischen Andeutungen á la „Es wird schon keiner dran sterben“ fallen, bleibt der Ton zwischen den Figuren auch locker, als sie die ersten monströsen Angriffe überleben. Klar bricht auch mal Panik aus und es steht euch frei, daggressive Antworten geben und so die Beziehung zwischen Figuren zu belasten. Doch die Jugendlichen lassen sich auch nach finsteren Momenten nicht das recht auf trocken Sprüche nehmen. Dabei folgt Supermassive moderneren Konventionen. Die meisten Sprüche sind auf den Punkt, viele Sätze darum nicht druckreif, sondern durchsetzt von Äh und Gestammel, das in der englischen Originalspur sehr überzeugend halbimprovisiert wirkt. Im Vergleich dazu fällt die deutsche Vertonung ab. Die Textübersetzung ist überwiegend gut und bemüht sich gekonnt nach Kräften, selbst schwierige Wortwitze zu retten. Doch nicht immer sind die deutschen Sprecher stimmlich passend besetzt und in einigen Dialogen wird überdeutlich, dass ein Teil des Ensembles stärker abliefert als einige ihrer Kolleginnen und Kollegen. Auch kommt bei mancher Szene das ungute Gefühl auf, dass die Sprecher nicht wussten, in welchem Kontext ein Satz fällt.