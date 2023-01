The Long Dark Test

Teaser Im neuen Jahr wird es für Ramona frostig, denn sie stellt sich den Herausforderungen von The Long Dark und wirft einen ersten Blick auf die neue Erweiterung: Tales from the Far Territory.

The Long Dark kam 2014 in den Early Access und blieb dort bis zur Veröffentlichung 2017. Einen Eindruck vom 2017er Zustand kann euch die



Innerhalb der letzten acht Jahre hat sich in dem Survival-Titel einiges geändert, Hinterland hat das Projekt kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt. Waren es zu Beginn nur ein paar wenige bereisbare Gebiete, sind aktuell 14 Regionen im Hauptspiel enthalten, zwischen denen zum Teil auch noch Transitzonen liegen. Nach all den Jahren der Entwicklung will ich wissen, wie sich The Long Dark mittlerweile spielt und ob mir mein Wissen aus dem Early Access nach all den ganzen Änderungen noch hilft. Außerdem ist gerade erst ein Addon erschienen.



Was ist neu in Tales from the Far Territory?

Die bisherigen Updates hat Hinterland Studios kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das nun erhältliche Tales from the Far Territory ist die erste kostenpflichtige Erweiterung, deren kompletten Inhalte 2023 nach und nach veröffentlicht werden sollen.



Zu den Neuerungen gehören drei weitere Regionen in den namensgebenden Fernen Gebieten, erweiterte Spielmechaniken, mehr Tiere sowie Händler, Item-Verstecke und Ausbaumöglichkeiten für die von den Spielern genutzten Häuser. Das erste Paket von Tales from the Far Territory hat im Dezember 2022 den Zugang zum Verlassenen Flugplatz geöffnet.



The Long Dark: Survival ohne Zombies





Das von Hinterland Studios entwickelte Spiel bedient sich also nicht dem Übernatürlichen, sondern dem weltlichen Grauen der Naturgewalten und wirkt dadurch selbst nach acht Jahren noch erfrischend unverbraucht im Szenario. Auch wenn ein geomagnetischer Sturm alle elektrischen Geräte unbrauchbar gemacht hat, ist in der kanadischen Wildnis nicht das Ausbleiben einer Mikrowellen-Mahlzeit der tödliche Faktor, sondern die erbarmungslose Kälte einer schneebedeckten Insel, in der Leichen und verlassene Hütten über das einstige Leben dort Zeugnis ablegen, und euch als Überlebender mit der Gewissheit der Einsamkeit zurücklassen.

Einsteigern sei der Story-Modus empfohlen: Der ist nicht ganz so erbarmungslos und lässt euch in derzeit vier Episoden das Schicksal einiger Überlebender entdecken, während ihr grundlegende Mechaniken kennenlernt. Jede Episode bietet ein paar Stunden Spielzeit und geht näher auf die Geschichte hinter The Long Dark ein. Der Pilot Will Mackenzie und Doktor Astrid Greenwood stürzen mit ihrem Flugzeug in der kanadischen Wildnis ab, nachdem ein mysteriöses Licht am Horizont aufgetaucht ist. Beide werden bei diesem Unfall getrennt und ihr schlüpft in die Stiefel von Will, dem das Ausmaß der Katastrophe langsam bewusst wird.



Wie die Geschichte endet, wird die fünfte Episode, die dieses Jahr erscheinen soll, erzählen. Bei "Survival" denkt man sofort an Zombies. Empirischer Beweis: Als ich The Long Dark für diesen Test einem Freund gezeigt habe, war seine initiale Frage: "Und wie verteidigst du dich gegen die Zombies?" Das ist aber gar nicht das Thema von The Long Dark, auch ohne "Braiiiins"-rufende Schlurfnasen ist das Überleben schwer genug.Das von Hinterland Studios entwickelte Spiel bedient sich also nicht dem Übernatürlichen, sondern dem weltlichen Grauen der Naturgewalten und wirkt dadurch selbst nach acht Jahren noch erfrischend unverbraucht im Szenario. Auch wenn ein geomagnetischer Sturm alle elektrischen Geräte unbrauchbar gemacht hat, ist in der kanadischen Wildnis nicht das Ausbleiben einer Mikrowellen-Mahlzeit der tödliche Faktor, sondern die erbarmungslose Kälte einer schneebedeckten Insel, in der Leichen und verlassene Hütten über das einstige Leben dort Zeugnis ablegen, und euch als Überlebender mit der Gewissheit der Einsamkeit zurücklassen.

Vögel, die über dieser Leichte kreisten, haben mich aus der Ferne zu dem Helikopter und einer Leuchtpistole geführt.

Überlebensmodus: Kälte, Hunger, Durst, Tod Seine ganze Faszination entfaltet The Long Dark erst im Überlebensmodus. Wir haben ja schon gelernt: Zombies gibt es in The Long Dark nicht. Dafür ganz viel Schnee und kanadische Wildgebiete, wie man sich diese auf malerischen Postkarten vorstellen kann. Abgesehen von den Leichen, die im Schnee liegen, andernfalls würde ich Kanada auf meiner Liste für Reiseziele nochmals überdenken.

Es geht um das Überleben in der Kälte – und hinter diesen wenigen Worten verbirgt sich in The Long Dark ein komplexes System, das selbst für Genrefans herausfordernd ist. Im Überlebensmodus helfen weder Tutorial noch nennenswerte Tipps. Aus den spärlichen Informationen, die Hinterland Studios liefert, setzt ihr eure Überlebensstrategie selbst zusammen und findet euren eigenen Weg über Great Bear Island.



Vor allem braucht ihr winterfeste Kleidung, die mit der Zeit Haltbarkeit einbüßt und immer wieder genäht werden muss. Außerdem fehlen euch Nahrungsmittel, Wasser und natürlich ein sicheres Versteck als Ausgangsbasis für eure Expeditionen. Sind alle Behälter und Häuser in eurer Umgebung geplündert, seid ihr gezwungen, weiterzuziehen – oder zu versuchen, mit natürlichen Ressourcen zu überleben. Hirsche sind eine gute Nahrungsquelle, werden jedoch nicht mehr auftauchen, wenn ihr zu viele in zu kurzer Zeit tötet. Bären, Wölfe und – dank Addon – zukünftig auch Pumas werden zudem durch frisches Fleisch angelockt. Fischfang bietet ebenfalls eine gute Überlebensmöglichkeit. Die nächste Mangelressource ist natürlich Brennmaterial. Ungebratene Nahrung ist schlecht, Erfrieren ist noch schlechter...



Da im Überlebensmodus Permadeath gilt, ist dann auch jeglicher Fortschritt verloren. Es gilt also, mit Bedacht, Geduld und Vorbereitung in die vom Entwickler benannte Stille Apokalypse zu starten.

Mit Büchern erlangt ihr Fertigkeitspunkte, die eure Chancen auf Erfolg steigern.

Kalorien, Temperatur und andere Probleme

Menschen legen üblicherweise einen gewissen Wert auf eine komfortable Umgebungstemperatur. Ist es zu kalt, fühlen wir uns unwohl, ist es zu warm, ebenfalls. Bei Hitze fangen wir an zu schwitzen, bei Kälte beginnen unsere Muskeln zu zittern und der Blutfluss konzentriert sich mehr auf die Organe als auf die Extremitäten. Insbesondere letzteres erhöht den Kalorienbedarf, weil wir mehr Energie aufwenden müssen, um warm zu bleiben. Diesen Umstand haben die Entwickler für The Long Dark abstrahiert und darauf ihr System aus vier Grundbedürfnissen und der Lebensanzeige zu gestalten. Glücklicherweise wird das Motto "Frier dich schlank" vermutlich eher weniger einen Weg in die Lifestyle-Zeitschriften unserer Zeit finden...



Der Nahrungsmittelbedarf wird in Kalorien angegeben und für verschiedene Aktivitäten genutzt. Nahrungsmittel und zuckerhaltige Getränke füllen das Kaloriendepot, während beispielsweise eine Stunde Eisangeln oder Materialien verarbeiten Kalorien verbraucht. Ist das Depot vollständig geleert, fang ihr an zu verhungern und eure Verfassung verschlechtert sich. Bis der Charakter dadurch aber stirbt, dauert es eine Weile. Mit Flüssigkeit verhält es sich ähnlich. Für Nahrungsmittel und Medizin gilt, die Zustands-Anzeige besonders im Auge zu behalten. Verdorbene Lebensmittel können euch krank machen.