Teaser Der Erste Weltkrieg war im Westen vor allem ein mörderischer Stellungskrieg. Petroglyph simuliert ihn sowohl auf strategischer als auch taktischer Ebene – doch der Spielspaß bleibt im Graben stecken.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit The Great War - Western Front versetzt euch Petroglyph an die Westfront im Ersten Weltkrieg. In Sachen Strategiespiele ist Petroglyph kein unbeschriebenes Blatt, das von ehemaligen Westwood-Entwicklern (Command & Conquer) gegründete Studio hat schon einige spannende Titel auf dem Kerbholz, darunter Star Wars – Empire at War, Grey Goo und Conan Unconquered. Ersteres war aufgrund seiner Verzahnung von Startegie- und Echtzeit-Ebene spannend, und genau die gibt es auch in The Great War.



Der Erste Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg (1914-1918) war einer der verlustreichsten und brutalsten Konflikte der Menschheitsgeschichte. Er kostete etwa 10 Millionen Soldaten und 7 Millionen Zivilisten das Leben und legte den Grundstein für den Aufstieg der Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers nebst Gattin durch serbische Separatisten eskalierte in Europa ein kompliziertes Geflecht aus Unterstützungszusagen und Bündnissen, getrieben von der Angst, bei zu später Mobilmachung selbst Opfer zu werden. Bald kämpften im Westen, Osten und Südosten Europas – und in den Kolonien der Großmächte – Millionen Soldaten der Mittelmächte (im Wesentlichen Deutschland und Österreich-Ungarn) gegen die der Entente (im Wesentlichen Frankreich und England plus Russland) – wobei sich bald weitere Nationen anschlossen und Italien von den Mittelmächten zur Entente wechselte.



Im Westen griff das deutsche Kaiserreich Frankreich an, die Front zog sich von der Nordgrenze der Schweiz bis an den Ärmelkanal. Durch tiefgestaffelte Grabensysteme und der Überlegenheit defensiver Waffensysteme über die offensiven gab es in monatelangen Schlachten oft nur wenige hundert Meter Geländegewinn. Schnellfeuerwaffen, Panzer und Flammenwerfer kamen nach und nach zum Einsatz und veränderten die bisherige Art, Kriege zu führen. Auch Zeppeline und die ersten Bomber griffen ein, vor allem aber verwüsteten Feldkanonen und Artilleriegeschütze die Landschaft und kosteten hunderttausenden Soldaten das Leben.



Diese ganzen Elemente – allerdings beschränkt auf die Westfront – verbaut Petroglyph in ihrem neuen Titel. Zeitungsartikel, Meldungen und Zitate historischer Persönlichkeiten tauchen immer wieder auf und geben euch Einblicke in die Geschichte. Zum Teil sind sie schwer zu verdauen, denn auch die Zivilbevölkerung hatte extrem zu leiden. Hungersnöte, Zwangsarbeit und Deportationen waren die Konsequenz des Krieges.

Im Tutorial ist alles verfügbar, was man als virtueller General braucht. Beim Start der Kampagne 1914 sieht das anders aus...



Und jetzt mach mal

Das zügig bestreitbare Tutorial fasst alles Nötige gut zusammen; ich hatte das Gefühl, gut vorbereitet in meine erste Kampagne zu starten. Wie falsch ich lag, wurde mir sehr schnell bewusst. Mit dem Tutorial ist es wie mit der viel zitierten Propaganda: Die Realität ist dreckig, gemein und sieht anders aus. Das liegt aber auch daran, dass sich The Great War – Western Front anders spielt als ähnlich angelegte Titel. Die bloße Anzahl an Soldaten auf der Weltkarte sagt nicht viel über Sieg oder Niederlage aus. Ist die Schlachtprognose in der einen Runde noch ein Patt, kann sie sich in der nächsten Runde zur katastrophalen Niederlage verwandeln oder zum kleinen Sieg. Warum, erklärt mir The Great War aber nicht direkt – ich muss spekulieren. Beispielsweise ist die Kampfmüdigkeit ein sehr starker Faktor und Einheiten werden durch Kämpfe in jeder Runde langsam mürbe.



Auch auf den Gefechtskarten ist viel Rumprobieren angesagt. Habt ihr in der Aufstellungsphase einen oder mehrere Ballons vergessen, sehr ihr die feindlichen Stellungen nicht und müsst eine eurer Einheiten losschicken, um in einer lebensmüden Aktion die Stellung auszuspionieren. Neue Einheiten kosten Nachschub und auch die Artillerie verbraucht die Ressource um überhaupt zu feuern. Sinkt der Vorrat auf Null bleibt euch nur zu hoffen, dass eure Einheiten durchhalten.

Anzeige

Erst im Technikbaum erhaltet ihr Zugriff auf weitere Einheiten, teilweise braucht ihr aber viele Runden um so weit zu kommen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal