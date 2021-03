The Climb 2 Test+

Teaser Crytek lässt euch in VR ohne Sicherheitsnetz steile Wände erklimmen. Und die Geschicklichkeitsparcours in Canyons, Buchten und Häuserschluchten machen Laune!

Alle Screenshots & Videoszenen stammen von GamersGlobal.Inist der Name Programm: Ihr klettert in der Ego-Perspektive. Und zwar "Free Solo", also ohne Seil, Netz und doppelten Boden! Während der erste Teil euch Kurse in je drei Schwierigkeitsstufen in drei Naturgebieten vorsetzte, könnt ihr innun durch insgesamt 15 Levels kraxeln. Dabei kriegt ihr wieder schöne mit der CryEngine gerenderte Naturpanoramen zu sehen, aber auch ein städtisches Gebiet ist dabei und ihr erlebt die fünf Zonen zu verschiedenen Tageszeiten. Was bleibt: Es gibt keine Story, es geht um das pure Erkunden der Kletterwege und Geheimnisse im ersten Schritt. Der nächste Schritt ist die Highscore-Jagd.Während der Vorgänger auch für die Oculus Rift erhältlich war, ist die frisch veröffentlichte Fortsetzung exklusiv für Oculus Quest erschienen. Gerade beim Klettern um Ecken oder Sprünge in die entgegengesetzt Blickrichtung ist die Kabelfreiheit der Quest auch bei diesem Titel ein klarer Vorteil. Hierzulande besteht aber weiter das Problem, dass Facebook die Quest 2 nicht vertreibt und auch allgemein keine neuen Oculus-Geräte in Deutschland verkauft , da der Konzern mit den hiesigen Behörden wegen der zwingenden Verknüpfung von Oculus-Konto und Facebook-Konto Probleme hat. Daher haben wir The Climb 2 mit dem erste Quest-Modell getestet.