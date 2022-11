The Chant Test+

Teaser Im Debut-Projekt des kanadischen Studios Brass Token weckt ihr auf einer Insel Kräfte, die über euren Verstand hinaus gehen und werdet von Kultisten, Monstern und alten Schuldgefühlen verfolgt.

Seht ihr zum Beispiel im Remake von Resident Evil 2 immer in der Nahaufnahme nur Schlüssel durch die Luft ins Schloss schweben, bietet The Chant charmanterweise Animationen bei jeder Interaktion mit der Umgebung.

Eine Insel mit zwei Dimensionen

"Wahnsinns-Effekte" wie im Klassiker Eternal Darkness - Sanity's Requiem gibt es in The Chant bei niedrigem Psyche-Wert nicht, allerdings beeinträchtigen an mancher Stelle Story-Ereignisse eure Wahrnehmung.

Kampf gegen das Unbekannte

Regelmäßig müsst ihr euch auch Bossen stellen. Interessanterweise startet The Chant hier stark mit einer Konfrontation, die nicht den üblichen Kampf-Regeln folgt, um danach mit nicht sonderlich gruseligen Kreaturen wie Riesenfröschen nachzulassen.

Eine Prise Prismen

Meinung: Hagen Gehritz Das Szenario von The Chant ist unverbraucht und die Erkundung belohnt nicht nur mit Vorräten, sondern auch mit Dokumenten, von denen einige kleine Mini-Gruselgeschichten von der Insel erzählen. Das wurde wiederum mit dem Gameplay verknüpft, denn das Entdecken der Lore gibt euch Punkte, die Upgradeoptionen freischalten und Aufzeichnungen zu Gegnern geben euch Tipps, welche Waffentypen am effektivsten sind.



The Chant hat einige sehr atmosphärische Gebiete und Monster-Designs, wie eine ein Tier nachahmende Pflanze, die die Stimmen anderer Figuren nachmacht oder eine Manifestation von Jess‘ Trauma, die ihr nur betäuben, aber nicht besiegen könnt, während sie Jess furchtbare Dinge vorwirft. Gerade die psychologische Ebene, dass der Nebel nicht nur Monster hervorbringt, sondern auch die Ängste der Kommune verstärkt, ist ein schöner Aspekt - auch wenn die Story und Figuren überwiegend oberflächlich bleiben. Nicht zuletzt reißt der Titel zwar grafisch keine Bäume aus, zeigt sich aber besonders bei den Animationen und bei der Mimik in einigen Cutscenes detailliert.



THE CHANT PC Xbox X PS5

Einstieg/Bedienung Tutorials jederzeit nachschlagbar...

Drei Schwierigkeitsgrade

Kurzer Action-Prolog, gefolgt von stimmiger Einführung des Schauplatzes ... was nötig sein kann, weil manches während Kämpfen erklärt wird Spieltiefe/Balance Gute Mischung aus Erkundung und Kampf

Neben Lebensenergie auch spirituelle Energie und Psyche zum Überleben wichtig

Entdeckung von Lore-Items bringt Punkte für das Upgrade-System

Teils gelungenes Monster-Design

Unverbrauchtes Szenario Nach hinten raus wird Jess zu stark und auch der Grusel-Faktor nimmt ab

Manche Umgebungen und Monster-Typen eher dröge

Öffnung neuer Gebiete durch Schlüssel-Prismen wirkt zu formelhaft

Erzählerisch holprig Grafik/Technik Umgebungen und Modelle teils hübsch...

Feine Animationen, inklusive voll animierter Rätsel-Interaktionen ... aber auch mittelprächtig aussehende Orte

Animationen, wenn Feinde Jess packen, wirken hölzern Sound/Sprache Gute deutsche Synchro und Text-Übersetzung

Gelungene englische Vertonung

Gute Soundkulisse für Kämpfe, gerade bei den Schreien der Monster Musik ist zwar stimmig, hinterlässt aber keinen bleibenden Eindruck Multiplayer Nicht vorhanden 6.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalIm Horror-Titelspielt ihr Jess, die von einer Tragödie aus ihrer Jugend heimgesucht wird: Ihre jüngere Schwester ist ertrunken und offenbar verfolgen sie schwere Schuldgefühle deswegen. Ihre ehemalige beste Freundin Kim, von der sie sich infolge der traumatischen Erfahrung entfremdet hat, lädt sie in eine Kommune auf der Insel Glory Island ein, um eine Auszeit zu nehmen. Widerwillig beschließt Jess, dem Ganzen eine Chance zu geben, im Zweifel kann sie danach immer noch zum Psycho-Therapeuten.Mit einem Seelenklempner hätte die Protagonistin aber anschließend noch viel mehr zu besprechen, denn sie nimmt an einem Ritual teil, während dem Kim in einem plötzlich Anfall von Wut den Kreis verlässt, worauf manche Teile der Insel in unheimlichen Nebel gehüllt werden, in dem seltsame Wesen existieren und körperlose Stimmen von Lebenden und Toten die schlimmsten Ängste und Selbstvorwürfe von Jess aussprechen. The Chant erfreut dabei vor allem Fans des Survival-Horrors alter Schule, kann sein Potential aber nicht voll ausreizen.Nach und nach spürt ihr mit Jess den verschwundenen Mitgliedern der Gruppe um den Insel-Guru Tyler nach. So erkundet ihr die Ecken von Glory Island, darunter alte Bootshäuser nebst einer Konservenfabrik oder einen Leuchtturm mit seltsamen Kristall-Apparaturen. Auf der Suche nach den anderen, um das Ritual rückgängig zu machen, findet ihr Spuren eines Kults, der früher an dem Ort wirkte und weitere Hinweise auf unheimliche Ereignisse, die sich auf dem Eiland in der Vergangenheit abgespielt haben.Die Erkundung in The Chant funktioniert trotz Schulter-Perspektive nach Art des klassischen Survival-Horror: Ihr haltet die Augen nach heilenden Kräutern und Rätsel-Items offen. Ganz wie inhaben viel Türen seltsame Schlösser, für die ihr Ornamente als Schlüssel zusammensetzen müsst. Daneben sammelt ihr aber auch dornige Sträucher, Salbei und andere Bestandteile für eure Waffen. Denn die Monster vernichtet ihr nicht, indem ihr sie mit Blei voll pumpt, sondern indem ihr mit spirituell aufgeladenen Fetischen um euch schlagt. Es gibt kein Inventar mit begrenzten Plätzen wie bei Resident Evil, stattdessen könnt ihr jeden Waffentyp und jede Sorte Heil-Item höchstens zwei bis drei mal bei euch tragen.Neben den Nahkampfwaffen Salbeifackel, brennende Dornenrute und Hexenstab besitzt ihr Verteidigungs-Items wie Salz oder flammendes Öl, das ihr als Falle auf dem Boden platziert oder im rechten Moment werft, um feindliche Angriffe zu unterbrechen. Findet ihr bei der Erkundung Tafeln mit Aufzeichnungen zu den Nebelkreaturen, schaltet dies einen Bestiariums-Eintrag frei, der euch Tipps gibt, ob heilige, spirituelle oder brennende Waffen am effektivsten sind und wie ihr gewissen Attacken effektiv entgeht.Die Protagonistin kann sich also wehren, ist aber zunächst keine Killermaschine. Das zeigt sich schon an der Art, wie sie unbeholfen durch offene Fenster steigt. Auch wenn ihr weit zur Seite hechtet, um starken Angriffen zu entgehen, braucht Jess einige Zeit, um wieder auf die Füße zu kommen. Nicht zuletzt schaden Ausflüge in den Nebel eurer Psyche und auch manche Monsterattacken zielen auf euren Geist ab. Drückt ihr nicht schnell genug die X-Taste, um euch zu beruhigen, sinkt die entsprechende Leiste sehr schnell und Jess erleidet eine Panikattacke. In dem Zustand kann sie nicht mehr angreifen und ohne entsprechende Heilkräuter bleibt euch dann nur die Flucht. Das erinnert an eine Mischung ausund Eternal Darkness, doch anders als bei Letzterem gibt es keine besonderen Skript-Events bei aufgebrauchter Psyche. Stattdessen verliert das Bild an Farbe und Gegner leuchten grell.An sicheren Orten könnt ihr aber Meditieren, um eure Psyche auf Kosten eurer spirituellen Energie zu heilen. Dazu gibt es Steine, in deren Nähe ihr einen gewissen Teil dieser Energie regeneriert. Dadurch könnt ihr mit Meditation euren Geisteszustand komplett heilen. Es wirkt bisweilen künstlich, dass Jess sich so schnell von dem Anblick der Kreaturen erholt, wo doch schon ein Blick in den Abgrund oder (aus persönlichen Gründen) Fliegen bei ihr Angstzustände auslösen. Spielmechanisch aber geht es gut auf, im Kampf auch auf die geistige Gesundheit eurer Spielfigur achtgeben zu müssen.Die Leiste der spirituellen Energie erfüllt aber in erster Linie den Zweck einer Magie-Anzeige. Im Verlauf der Story sammelt ihr immer mehr farbige Prismen. Die braucht ihr, um Nebel-Barrieren derselben Farbe zu durchbrechen. Das bringt das Problem mit sich, dass sich dahingehend bald eine Routine einstellt oder anders gesagt: Durch die Barrieren weiß ich stets, dass wie viele Gebiete mich ungefähr noch erwarten und im Verbund mit der Suche nach den einzelnen Gruppenmitgliedern wird der Ablauf von The Chant einen guten Teil der sechs bis sieben Stunden Laufzeit vorhersehbar.Mit jedem Prisma erhaltet ihr dazu mehr Prismen-Angriffe, mit denen ihr zum Beispiel die Zeit verlangsamt oder Feinde aufspießt. Anfangs dauerte es etwas, bis ich den Rhythmus aus Angreifen, Ausweichen, Item-Konter und Magie verinnerlicht hatte, aber dann ergaben sich daraus spannende Kämpfe. Auch gefiel mir, dass manchmal die Erkundung durch einen Verfolger erschwert wird, der sich wie Mr. X in Resident Evil nicht endgültig besiegen lässt und euch überall einholt, sofern ihr nicht in Räume oder Abschnitte hinter einem Abwehr-Talisman flieht. Dabei handelt es sich dabei um eine Manifestation von Jess' Trauma, dass ihr regelmäßig Dinge an den Kopf wirft wie "Ich war dir egal. Du warst nicht traurig, als ich gestorben bin, du hattest nur Angst, wie Mom und Dad reagieren!"Durch Erkundung aber auch durch Antworten in Dialogen und Einsatz von Heilitems erlangt ihr jedoch auch Punkte in den Kategorien Körper, Psyche und Spiritualität, die Upgrade-Optionen in einem Skill-Bannkreis eröffnen, die ihr dann gegen eine in den Arealen versteckte Spezial-Ressource aufwertet. So steigerte ich langsam aber sicher meine Werte, besonders in Sachen Spiritualität. In Verbindung mit den wachsenden Prismenkräften und dem Lerneffekt beim Kampf-Gameplay sorgte das allerdings dafür, dass die Heldin in der zweiten Spielhälfte auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad doch zu kompetent gegen die Monster wurde.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)