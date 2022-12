The Callisto Protocol Test+

Teaser Striking Distance Studios entführt euch in ein Gefängnis auf dem Jupiter und wandelt dabei deutlich in den Spuren von Dead Space, gibt den Brutalen Kämpfen aber eine ganz eigene Note.

Horror vor einer rustikalen Science-Fiction- Kulisse , groteske Feinde und reichlich explizite Gewalt, diese Zutaten erinnern nicht von ungefähr an Dead Space. So war Glen Schofield beim ersten Teil besagter Reihe der Executive Producer und ist nun Game Director bei The Callisto Protocol sowie CEO des Entwicklers Striking Distance Studios. Also ja, The Callisto Protocol tritt offensichtlich in die Fußstapfen von Dead Space. Manche

Ähnlichkeiten

sind schon

überdeutlich

:

Ahnlich

wie Isaac in Dead Space hat auch Jacob Halluzinationen – wohl ein Nebeneffekt des Implantats,

Ihr erhaltet erst nach etwas über einer Stunde eure erste Schusswaffe, dazu habt ihr in den ersten Nahkämpfen noch nicht den Elektro-Schlagstock der Wärter, sondern nur ein Behelfsprügelinstrument.

Ausweichen und zuschlagen

Beim Kampfsystem emanzipiert sich The Callisto Protocol vom Vorbild durch die große Rolle des Nahkampfs. Es dauert eine Weile, bis ihr eure erste Schusswaffe erhaltet, aber auch später werdet ihr ohne Tuchfühlung nur schwer auskommen. Es ist aber nicht damit getan, blind euren Schlagstock zu schwingen, denn die Feinde sind im Zweifel schneller als ihr. Also wartet ihr besser zunächst ab und weicht aus. Dafür müsst ihr nur nach links oder rechts gehen, wenn der Gegner angreift. Weicht ihr einer Reihe von Angriffen aus, müsst ihr jedoch nach jedem Hieb die Richtung wechseln, in die ihr ausweicht. Drückt ihr nach Hinten, blockt ihr stattdessen, so steckt ihr zwar etwas Schaden ein, könnt aber mit einem späteren Upgrade mit einem Konter zurückschlagen. Das Ganze ist auf clevere Weise leicht zu bedienen, bestraft aber, wenn ihr euch blind in den Kampf werft oder im falschen Moment nach dem Ausweichen zurückschlagen wollt, denn die Kämpfe sind auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad allgemein knackig, ihr sterbt nach wenigen Schlägen und ihr werdet oft sterben.





Auch durch Stealth könnt ihr vorsorglich die Feinde ausdünnen, das ist aber nur bei einem bestimmten blinden Feindtyp von größerer Bedeutung. The Callisto Protocol zeigt sich dabei auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad aber ungewohnt gnädig. Selbst wenn die Kreaturen gegen euch laufen, entdecken sie euch nicht immer. Das nagt allerdings auch an der Gruselstimmung, wenn ihr dadurch einen nach dem anderen abstechen könnt (sogar wenn sie eng zusammenstehen). Immer wieder erleichtern euch diverse Höllenmaschinen die Kämpfe, da sich damit Mutanten blitzschnell schreddern lassen. Habt ihr bald den Rhythmus verinnerlicht, um einen einzelnen Gegner effizient auszuschalten, bleibt das Ganze bei mehreren Gegnern knifflig. Gelungen dabei: Feinde in eurem Rücken schlagen oft nicht einfach, sondern packen euch (was wenig Schaden verursacht), sodass euch so nicht zu oft etwas von außerhalb eures Sichtfelds verprügelt. Doch habt ihr zwei Feinde vor euch, schlägt euch schnell der, den ihr gerade nicht beharkt. Das gibt den Kämpfen eine schöne eigene Note: Es geht darum, auch im Stress einen kühlen Kopf zu bewahren, bewusst auszuweichen und eure Mittel bestmöglich einzusetzen. Dazu gehört auch der Grip, mit dem ihr ganze Gegner packt und herumschleudert. Lebensrettender kann es aber sein, zunächst die Feinde zu beobachten und einen säurespukenden Feind per Grip zu euch zu ziehen, damit ihr ihn als erstes ausschaltet, da er euch sonst aus der Distanz aufs Korn nimmt, während ihr mit seinen Nahkampf-Artgenossen beschäftigt seid.Auch durch Stealth könnt ihr vorsorglich die Feinde ausdünnen, das ist aber nur bei einem bestimmten blinden Feindtyp von größerer Bedeutung. The Callisto Protocol zeigt sich dabei auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad aber ungewohnt gnädig. Selbst wenn die Kreaturen gegen euch laufen, entdecken sie euch nicht immer. Das nagt allerdings auch an der Gruselstimmung, wenn ihr dadurch einen nach dem anderen abstechen könnt (sogar wenn sie eng zusammenstehen).

Tage ohne Unfall am Arbeitsplatz: 0

Praktisch im Kampf ist auch, dass Schutz am Arbeitsplatz im Black-Iron-Gefängnis extra klein geschrieben wurde. Es ist dabei schon auffällig, wie oft stachelige gelbe Konstrukte irgendwo montiert sind (wozu die auch immer gut sein sollen). Schöner ist es da schon, wenn ihr in Räumen voller lauter und gefährlicher Maschinen ausharren müsst und eure Feinde in die Ventilatoren und Walzen werfen könnt. In Momenten wie diesen beweist das Team von Stiriking Distance sein Händchen dafür, die Umgebung in Szene zu setzen. Allerdings sind drehen diese Massenkämpfe auch die Schwierigkeit schon deutlich hoch und wenn die Grip-Energie aufgebraucht ist, merkt ihr sofort, wie sehr viel einfacher die Kämpfe sind, wenn ihr Gegner damit sofort ausschalten könnt.



Bosse sind aber immun gegen den Grip. Die tauchen erst sehr spät im Spiel auf, doch dafür wird einer von nur zweien direkt ein halbes Dutzend mal auf euch losgelassen. Das ist jedes Mal hart, da euch dieser Brocken mit nur einem Schlag tötet. Eine Stelle, die so einen Feind mit spawnenden kleineren Gegnern kombinierte, nötigte mich zum kuzrzeitigen Wechsel auf den einfachen Schwierigkeitsgrad und selbst so starb ich noch ein Dutzend Tode in diesem Gefecht. Auch der finale Boss hielt eine Gemeinheit in dieser Richtung parat und auch wenn ich den herausfordernden Schwierigkeitsgrad von The Callisto Protocol mochte, übertreiben es die Entwickler hier. Der Titel bietet mit seiner Kameraperspektive dabei eben auch nicht genug Überblick, um gut kleinere Gegner im Blick zu behalten, während jederzeit der One-Hit-Kill durch den droht. Abgesehen davon ist es zudem ärgerlich, wenn bei mancher schwieriger Stelle der Checkpoint suboptimal gesetzt ist, sodass ich zum Beispiel immer wieder meinen Einkauf an einer 3D-Drucker-Upgrade-Station wiederholen muss.

Das Gespür des Studios für Inszenierung zeigt sich auch bei den gelegentlichen actionreichen Skript-Sequenzen, in denen der arme Jacob gefühlt nie zur Ruhe kommt. Und wie auch viele Gegner diverse, teils wirklich grausame Animationen haben, wie sie den armen Kerl umbringen, so gibt es auch in diesen Szenen besondere Arten, erst eine kleine Auswahl an Körperteilen und dann sein Leben zu verlieren.

Im Laufe der rund 9 Stunden Spielzeit bekommt ihr in fast jedem der 1 bis 2 Stunden langen Kapitel einen neuen Feindtyp zu Gesicht. Die Feinde sehen dabei nicht nur widerlich aus, sie gehören auch zu der unangenehmen Sorte Monster, die auch auch dann noch nicht in Ruhe lässt, wenn ihr sie einen Kopf kürzer macht. Vielmehr schießen nach den ersten Stunden Tentakel aus Feinden, sobald diese angeschlagen sind. Dann müsst ihr ihnen schnell den Gnadenstoß versetzen oder auf die Tentakel schießen, damit sie nicht zu einer stärkeren Variante mutieren. Das ist in der Praxis aber nicht so knifflig dank eines Quickshot-Systems. Schlagt ihr Feinde mehrfach, wird ein Körperteil von ihnen markiert. Zieht ihr nun eine Waffe, zielt Jaocb automatisch auf diesen Punkt und ihr müsst nur noch abdrücken. Auch hier gestaltet sich das bei einzelnen Feinden einfach, aber beim Gruppenkampf müsst ihr das bewusst einsetzen. Die Mutation als Feature gefielt mir gut und bringt ähnlich wie einst die Plaga-Parasiten in Resident Evil 4 zusätzliche Würze in die Kämpfe, allerdings gibt es nur eine Form der Mutation. Mehrere Spezialvarianten hätten noch etwas Unberechenbarkeit in die Kämpfe gebracht.

Auch ein paar beherzte Schläge können einem mutierenden Gegner den Garaus machen. Doch läuft es schlecht, wachsen aus den Tentakeln neue, stärkere Gliedmaßen noch während ihr weiter auf das Monster eindrescht.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalJacob Lee, der Protagonist von, hat einen schlechten Tag galaktischen Ausmaßes: Da will er nur mit seinem Space-Trucker-Copiloten Max eine Lieferung zum Jupiter-Mond Callisto abschließen, da wird sein Gefährt gekapert und er muss sein Schiff auf dem Trabanten notlanden, auf dem einzig und allein das berüchtigte Gefängnis Black Iron zu finden ist. Dabei verliert er Max und aus unerfindlichen Gründen befiehlt der Direktor des Gefängnisses, Jacob einzusperren. Ohne großes Federlesen (oder Betäubung) wird ihm ein Neuro-Implantat in den Nacken gebohrt und schon findet er sich in einer Zelle wieder. Die gute Nachricht: Kaum ist er da, ergibt sich die Chance für einen Ausbruch. Die schlechte Nachricht: Das Chaos bricht deswegen aus, weil Teile der Insassen und Wärter zu blutrünstigen Monstern mutieren.das euch auch eure Lebensenerige sowie den Energiestand eures GRP (beziehungsweise Grip) genannten Telekinese-Moduls anzeigt. Der Verzicht auf ein HUD zugunsten von Ingame-Anzeigen können wir also auch noch bei den Gemeinsamkeiten vermerken. Wo The Callisto Protocol abseits dessen seine eigene Identität findet, wo seine Stärken liegen und wo es sein hohes Niveau nicht durchgängig halten kann, verrät euch dieser Test der PS5-Fassung.